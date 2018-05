Annäherung an Leo Samama

Wer ist Leo Samama? Auch in Zeiten leicht recherchierbarer Informationen ist es gar nicht so einfach, Details zu dem modernen niederländischen Komponisten zu erfahren. Für die Leutkircher Gymnasiastin Franziska Schrön ist Samama in den vergangenen Monaten aber ein fester Begriff geworden. Beim Bundesfinale von „Jugend musiziert“ in Lübeck wird die 17-Jährige während der Pfingstferien einen Satz von Leo Samana auf dem Altsaxofon spielen.

Wer so intensiv übt, der will und muss auch auftreten. Am Sonntag wird Franziska Schrön, Schülerin des international arrivierten Saxofon-Künstlers Christian Segmehl, mit vier anderen hochbegabten Jungmusikern ein Vorbereitungskonzert auf Lübeck im Lohboden der Leutkircher Festhalle bestreiten. Magnus Räth (Arnach, Tuba), die Kißleggerin Julia Ziegler (Blockflöte), die Unterricht an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) nimmt, sowie Kleopha (Klavier) und Severin Haslach (Violoncello) aus Oy-Mittelberg möchten zusammen Erfahrungen sammeln dafür, auf Lübeck gut vorbereitet zu sein. „Das ist eine hoch interessante Konstellation, die auf diesem hohen Niveau nicht alltäglich zu hören ist“, sagt Christian Segmehl, der das Gemeinschaftskonzert auf den Weg gebracht hat.

Für alle Prüflinge beim Bundesfinale gilt die Vorgabe, der Jury und dem interessierten Publikum ein Programm von 15 bis 20 Minuten zu präsentieren. Außerdem müssen mindestens zwei Stilepochen vertreten sein. „Das Saxofon ist im Vergleich zu anderen Instrumenten jung“, sagt Segmehl. Für die Moderne fehlt es nicht an Literatur. Außer Leo Samana wird Franziska Schrön auch ein Stück des Franzosen Eugène Bozza zum Besten geben. Von Alessandro Marcello (Barock) stammt ihr Beitrag, der ursprünglich für Oboe komponiert worden ist. Nicht zuletzt deshalb hat es die Schülerin in vergleichsweise kurzer Zeit geschafft, sich auch noch auf das Spiel mit dem Sopransaxofon einzustimmen. Lehrer Christian Segmehl kennt die Finessen: „Jedes Instrument hat besondere Klangfarben. Diese müssen umgesetzt werden.“

Franziska Schrön ist am Mittwoch mit dem Fahhrad nach Wuchzenhofen zum Unterricht bei Christian Segmehl gekommen – wenige Stunden nach Abgabe der Mathematik-Prüfung im Abitur. Seit sechs Jahren spielt sie Saxofon. Mit Geige und Blockflöte hat sie begonnen. Bis zu 13 Stunden pro Woche Zeit nimmt sie für die Musik auf sich. Sie spielt unter anderem auch im Jugendblasorchester und in der Leutkircher Stadtkapelle. Die Schülerin wirkt konzentriert, sie spricht auch darüber, dass sie ihrem Lehrer Christian Segmehl vertraut hat, als er ihr Leo Samanas Komposition nähergebracht hat: „Ich war anfangs schon skeptisch.“ Segmehl räumt ein: „Der Notentext ist der Hammer.“ Franziska habe sich aber hervorragend darauf eingestellt. Lübeck kann kommen. Ludwig Kibler wird sie dann am Klavier begleiten.