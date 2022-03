Anmeldung für Wald-Camp ist online

Jetzt ist es raus: Die Anmeldung zur Ferienbetreuung Nachhaltigkeits-Camp im Sommer ist online ab Sonntag, 27. März, 10 Uhr unter www.daysforfuture.org. „ Wir haben uns für dieses gerechte Anmeldeverfahren entschieden, da wir wieder mit einer deutlich höheren Nachfrage rechnen als uns Plätze zur Verfügung stehen“ begründet Elobau-Stiftungsvorstand Peter Aulmann. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Vom 22. bis 26. August dreht sich beim „5 Days 4 Future – Camp“ an fünf Tagenauf der Wilhelmshöhe alles um den Wald. Zwei Altersgruppen mit jeweils 25 Plätzen wird es geben. Die Gruppe eins richtet sich an Kinder der Schulklassen eins bis drei, die Gruppe zwei an Viert- bis Sechstklässler.

„Wir glauben, dass unser Programm die Kinder begeistert und sie animieren wird, unseren heimischen Wald noch besser kennenzulernen. Der Wald ist mehr als nur die Bäume“, beschreibt Bärbel Herz, die bereits zum dritten Mal am Konzept und an der Durchführung des Camps mitwirkt, die Idee. „Den Wald mit seinen verschiedenen ökologischen aber auch ökonomischen Funktionen werden wir erleben, erfühlen und beobachten“, freut sich Ilona Fuchs, die ebenfalls zum dritten Mal mit dabei ist.

„Days4Future“ ist inzwischen mehr als das Camp. Die Elobau-Stiftung hat unter diesem Namen ein Förderprogramm eingerichtet, auf das sich Organisatoren von nachhaltigen Aktionen und Projekten bewerben können.