Anmeldung für Kindergartenjahr 2021/22 erfolgt kontaktlos

Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen muss in diesem Jahr erstmalig die Anmeldewoche bei allen Kindergarteneinrichtungen in Leutkirch kontaktlos erfolgen – per E-Mail oder per Post. Das teilt die Stadt Leutkirch mit.

Für die Kindergärten in Leutkirch-Stadt sowie für die Kindergärten in den Leutkircher Ortschaften wurden Anmeldetermine im Zeitraum vom 18. bis zum 21. Januar festgelegt. Die Anmeldebögen müssen kontaktlos an den jeweiligen Wunschkindergarten übermittelt werden. Diese können online unter www.leutkirch.de/kinderbetreuung heruntergeladen und ausgefüllt werden, um dann möglichst per E-Mail oder aber auch per Post an die jeweilige Kindergarteneinrichtung gesendet zu werden.

Sehr wichtig ist es dabei laut Stadt, auf die Anmeldetage im jeweiligen Kindergarten zu achten. Diese sind ebenfalls unter www.leutkirch.de/kinderbetreuung sowie im aktuellen Kindergarten-Flyer zu finden. Alle Anmeldungen, die erst nach dem 22. Januar beim Kindergarten ankommen, können nur nachrangig behandelt werden.