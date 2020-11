Anhänger bei Leutkirch überladen: Fahrer wird angezeigt

Eine Überladung um mehr als 500 Prozent haben Beamte der Verkehrspolizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr bei der Kontrolle eines Fahrzeuggespanns festgestellt. Laut Polizeibericht transportierte der 50-jährige Fahrer eines Dodge-Pickup auf seinem mitgeführten Anhänger ein Boot. Die Leitungen für die Druckluftbremse des Anhängers hatte er jedoch nicht vorschriftsgemäß an den Dodge angeschlossen, sondern diese nur unter dem Fahrzeug angebunden, da das Auto über kein Druckluftsystem verfügt. Ohne dieses Bremssystem darf der Anhänger Polizeiangaben jedoch nur mit einer weitaus geringeren Last beladen werden, weshalb eine Überschreitung der zulässigen Anhängelast um mehr als das Fünffache vorlag. Der 50-Jährige musste den Anhänger mit dem Boot stehenlassen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.