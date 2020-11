Anhänger bei Friesenhofen verloren: hoher Schaden

Schaden in Höhe von 26 000 Euro und eine leichtverletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße L 318 kurz vor der Kreuzung Friesenhofen in Fahrtrichtung Leutkirch. Das teilt die Polizei mit.

Der 60 Jahre alte Fahrer eines Suzukis verlor aus unbekanntem Grund seinen Autoanhänger mit Baumaterial. Als dies der hinter ihm fahrende 64-jährige Autofahrer eins VW Variant bemerkte, leitete dieser sofort eine Vollbremsung ein, konnte aber eine Berührung mit Anhänger nicht mehr verhindern. Anschließend geriet der Anhänger auf die Gegenfahrbahn, dort fuhr der 57-jährige Fahrer eines VW Touran frontal in diesen. Dieser zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Am Touran entstand Totalschaden.