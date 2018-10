Angela Reuß stellt ungewöhnliches Flüchtlingsschicksal vor

Gambia, Kißlegg und wieder nach Gambia zurück: Hinter Joseph Moore, heute 36 Jahre alt, liegt die Geschichte einer ungewöhnlichen Flucht. Angela Reuß hat sich zusammen mit ihrem Ehemann Klaus Schlotmann intensiv um den jungen Gambier gekümmert und dessen Schicksal in einem Büchlein festgehalten. Im Rahmen der Lamm3-Lesezeit las sie daraus am Freitagabend im voll besetzten Lokal in der Lammgasse. „Don’t go backway“ – „geht diesen Weg nicht, er ist sehr, sehr, sehr gefährlich“, so warnt Joseph Moore eindringlich vor der Flucht nach Europa. Ein Appell, der beeindruckte und nachdenklich machte.

11 000 Gambier leben derzeit in Baden-Württemberg, und den meisten von ihnen dürfte es ergangen sein wie Joseph: Sie wollten weg aus ihrer Heimat, die ihnen keine Perspektive bot. Weg, aber nicht unbedingt nach Europa. Libyen sei das Ziel der meisten jungen Männer, dort hoffen sie auf Arbeit und Verdienst und wollen dann zurück in die Heimat. Auch Joseph legte die 7000 Kilometer bis Tripolis zurück, eine gefährliche Strecke durch die Sahara, wurde gekidnappt von Kriminellen, ausgeraubt und eingesperrt. Spätestens da wird ihm klar: Es gibt in Libyen keine Arbeit, es gibt kein Zurück.

Kaum seetaugliches Plastikboot

Stattdessen wagt er sich aufs Mittelmeer, in einem kaum seetauglichen Plastikboot, zusammen mit 84 Landsleuten – ohne Rettungswesten. „Eine sehr, sehr, sehr riskante Reise“, wird er später sagen und hinzufügen: „Macht es nicht!“ Ein italienisches Bootsteam rettet den Flüchtlingen das Leben, doch im Erstaufnahmelager in Kalabrien herrschen chaotische Zustände, er schlägt sich nach Deutschland durch und kommt 2014 in Kißlegg an. Angela Reuß, ihr Ehemann und der Asylkreis kümmern sich intensiv um Joseph, nehmen ihn in die Familie auf und überall hin mit, er bekommt Sozialleistungen, doch nach einem halben Jahr wird allen klar: „Er ist unglücklich hier.“

Es ist die Familie, die ihm fehlt, es ist Afrika, das ihm fehlt, es ist die Sorge, in Europa heimatlos zu sein. „Du hast nichts hier, du hast nichts dort, das ist sehr traurig.“ Und so trifft er, ganz für sich allein, die Entscheidung, nach knapp zwei Jahren seinen Asylantrag zurückzuziehen. Angela Reuß begleitet ihn zurück nach Gambia – was er erlebt hat und warum er heimgekommen ist, das erzählt er Familie und Freunden erst gut ein Jahr danach. Und er erzählt Angela Reuß die Geschichte seiner Flucht vom Anfang bis zum Ende, redet sich seine traumatischen Erlebnisse von der Seele, appelliert an seine afrikanischen Landsleute: „Geht nicht durch die Hölle der Wüste und des Mittelmeers.“ Und: „Wir müssen hier etwas tun, dann haben wir eine Zukunft, das ist wichtiger, als unsere Gedanken immer auf Europa zu richten.“

Es ist eine berührende, authentische Geschichte, die Angela Reuß auf Tonband aufgenommen und transkribiert hat.

Das Büchlein enthält neben dem deutschen Text aber auch die ursprüngliche englische Version, denn: „Josephs Bericht mit seinen eindringlichen Warnungen, diesen Weg nicht anzutreten, soll auf diese Weise auch seinen Landsleuten zugänglich gemacht werden“, sagt Reuß. Deshalb fließe der Erlös des Buches größtenteils zurück nach Gambia, wo es verteilt werden soll.

Joseph übrigens fährt dort mittlerweile Taxi – mit einem Auto, das er sich in Deutschland zusammengespart hat. Ein zweischneidiges Schwert, räumt Angela Reuß ein, denn durch seinen Aufenthalt in Europa hat er sich seine Existenz in Afrika gesichert – ein Erfolgsmodell also aus der Sicht seiner Landsleute. Für Reuß und ihren Ehemann allerdings ist dies entscheidend: „Er ist dort glücklich.“