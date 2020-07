Andreas Stoch schlüpft in die Rolle des Brauers

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, tourt weiter mit seiner Aktion „Stoch packt’s an“ durch Baden-Württemberg. Wie die SPD-Landtagsfraktion mitteilt, wolle er einerseits zeigen, dass Politiker nicht so abgehoben sind, wie manch einer vielleicht denkt. „Ich bin mir für keinen Job zu schade“, sagt Stoch. Andererseits möchte er auch die unterschiedlichen Berufe in Baden-Württemberg besser kennenlernen, um Sonnen- und Schattenseiten zu sehen.

Sein Tagespraktikum führte ihn diesmal in die Brauerei Härle nach Leutkirch. „Ich bin hier, um zu lernen.“ Stoch selbst trinke zwar keinen Alkohol, habe aber großen Spaß dabei gehabt, diesen zuzubereiten. Flaschen befüllen, Maschinen kontrollieren, Deckel reparieren: All dies und vieles mehr habe er ausprobieren dürfen. Sein Vorgesetzter im Tagespraktikum, Patrick Schmidberger, sei ebenfalls froh gewesen über die zusätzliche Unterstützung. „Es war echt cool und witzig – einfach mal was anderes.“

Brauern fehlen Fachkräfte

Schmidberger selbst kam laut SPD rein zufällig zu seiner Ausbildung als Brauer. Dennoch gehe er komplett in seiner Tätigkeit auf. Wieselflink springe er zwischen den vollen Flaschen, leeren Kästen und Maschinen hin und her und rufe Stoch zu, was er zu tun hat. Auch Besitzer Härle wisse, was er an Schmidberger hat, und wünsche sich noch mehr Auszubildende. So würden momentan zwei Auszubildende im Werk arbeiten, aber wenige langfristig im Unternehmen bleiben. „Bei Brauern fehlen uns die Fachkräfte.“ Eine Erkenntnis, die Stoch nicht aus der Akte, sondern aus seinem Praktikum mitnehme.

Andreas Stoch ist laut Mitteilung im Rahmen von „Stoch packt’s an“ unter anderem schon Bäcker, Bademeister, Gärtner, Altenpfleger, Rettungssanitäter, Bodenseefischer, Maler, Bio-Bauer, Ranger, Schornsteinfeger, Paketzusteller und zuletzt Gebäudereiniger gewesen.