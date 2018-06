An jedem 5. Mai eine Flasche Rotwein und ein Dankeschön

„An jedem Hochzeitstag schenke ich ihm eine Flasche Rotwein und ein Dankeschön“, so das gleichermaßen schlichte wie beeindruckende alljährliche Ritual bei Frieda (geb. Sautter) und Erwin Salzgeber, die sich vor 50 Jahren das Ja-Wort gaben. Am besonderen Festtag kamen noch die Glückwünsche der Stadt, der Kirchengemeinde St. Martin und die Urkunden des Ministerpräsidenten und des Bischofs hinzu, überbracht vom ehrenamtlichen Vertreter des Oberbürgermeisters, Alfons Notz, sowie vom Pastoralreferenten, Benjamin Sigg.

Frieda Salzgeber wurde 1942 in Achlings bei Pfullendorf geboren und half schon früh ihrer erkrankten Mutter bei der Sorge um die Familie, den Haushalt, Hof und Garten. Es folgten die Umzüge nach Eberhartszell und Leutkirch. Hier arbeitete die Jubilarin recht erfolgreich bei Raiffeisen, wo sie zum Beispiel „einen Lastzug Äpfel innerhalb einer Woche verkauft hatte“. Ab Mai 1966 übernahm sie als Wirtin den Ausnanger „Stiefel“, wo ihr Erwin Salzgeber zum ersten Mal begegnete. „Es hot sich halt so ergäba ond entwickelt“, lautet der Rückblick von Frieda.

Nach gemeinsamen Ausflügen in die Berge erfolgte, ebenfalls an einem Freitag, die Heirat, im Hofser Rathaus beurkundet durch die Schwester als Standesbeamtin. Aus der Ehe erwuchsen eine Tochter und zwei Söhne, dazu werden noch vier Enkel zur Familienfeier am Sonntag kommen mit Besuch des Gottesdienstes in St. Martin.

Erwin Salzgeber ist im Quickenhof bei Hofs aufgewachsen und arbeitete nach der Volksschule als Monteur bei der Firma Zorn. Es folgten 1962 die Wechsel zu Zweckform und ein Jahr später zur Baufirma Uhrebein & Graf bis zur Rente im Jahr 2003. Dort wurden dem Jubilar im exzellenten Abschlusszeugnis „außerordentliche Initiative und herausragende Arbeitsergebnisse“ bescheinigt. „Er kann alles, vom Ausbaggern bis zum Boden legen“, bestätigt anerkennend die Ehefrau. Gemeinsam mit viel Eigenleistung bauten sie von 1980 bis 1983 das Haus in der Ringsiedlung, das sie mit dem Garten bis heute gemeinsam „in Schuss halten“. Nach schweren Operationen im letzten Jahr muss Frieda doch etwas kürzer treten, „ich habe mich aber aufgerappelt und bin ein Stehaufmännchen“. Dankbar und zufrieden sind die beiden, entsprechend bescheiden auch ihre Wünsche und Ziele: „Dass es so bleibt, wie es ist“.