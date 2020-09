Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagabend einen vermutlich unverschlossenen VW mutwillig zerstört. Der unfassbare Vorgang ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Die Jugendlichen rissen im Fahrzeuginneren Verkleidungsteile ab und zerstörten die Sitzbezüge. Danach zündelten sie mit einem Feuerzeug und filmten sich laut Polizei wohl auch noch dabei. Die Gruppe entfernte sich später in Richtung Bahnhof. Der Schaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich von Montag auf Dienstag am Kirchplatz.