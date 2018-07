An der Geschwister-Scholl-Schule werden 160 Schüler in das Berufsleben entlassen

Mit der Abschlussfeier und der anschließenden Zeugnisübergabe ist für 160 Schülerinnen und Schüler der Abteilungen eins, drei und vier der Geschwister-Scholl-Schule das Schuljahr zu Ende gegangen. Neben der Aushändigung der Zeugnisse wurde dem Publikum auch ein kleines Rahmenprogramm geboten.

In seiner Ansprache gratulierte laut Mitteilung Schulleiter Heinz Brünz zunächst allen Absolventen zum Abschluss und hob jeden Schüler mit seiner individuellen Leistung hervor. Fünf Schüler wurden für besondere Leistungen geehrt. Verena Rasch aus der Zweijährigen Berufsfachschule für Pflege (2BFP2), Martin Gronmaier, Lukas Weber und Rosa Rothenbacher aus den Landwirt-Klassen sowie Dusan Ljubicic aus der VABO-1 erhielten einen Preis.

Über die Preisverleihung hinaus präsentierten zwei Schüler der letzten Agrar-Vollzeitklasse in Leutkirch (L1) einen typischen Jahresablauf in der landwirtschaftlichen Ausbildung. Mittels Fotos bekam der Besucher einen Einblick in die Projekte der Klasse wie das Säen von Lupinen, das Ernten und anschließende Mosten von Äpfeln oder das richtige Beschneiden von Bäumen.

Auch die Schüler der Landwirtschaftsklasse L3 hatten eine kleine Foto-Show vorbereitet, die dem Publikum die diesjährige Südtirol-Fahrt der Klasse mit den dortigen Hofbesichtigungen näher bringen sollte.

Ein Beitrag der Migrantenklasse VABO-1 entführte den Besucher schließlich in die Welt der Kunst.

Unter dem Projektnamen „Was ist Kunst?“ zeigten die Jugendlichen mithilfe von aus eigenen Selfies gefertigten Portraits, selbstgeschriebenen Haikus und Linien-Frottagen zu ihren Namen ihr persönliches Verständnis eines Kunstbegriffs.