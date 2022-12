„An den Kindern wird zuletzt gespart“ – Diese Weihnachtsgeschenke sind 2022 beliebt

Noch eine Woche, dann ist Heiligabend. Eine Woche Zeit also noch, Geschenke zu kaufen, die vor allem bei den Kleinen das Highlight des Festes sein dürften. Wie das Weihnachtsgeschäft bisher gelaufen ist und welche Artikel in diesem Jahr besonders beliebt sind, das hat die Redaktion Spielwarenhändler in Leutkirch, Isny und Bad Wurzach gefragt. Vorab: Die Händler sind in der Regel relativ zufrieden mit dem bisherigen Verkauf.

Ein Weihnachtsmann vor dem Leutkircher Spielwarengeschäft Fesslers Spielkiste. Mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft ist man dort zufrieden. (Foto: Patrick Müller)

404 Euro für Weihnachtsgeschenke

Inflation und Energiekrise trüben die Weihnachtsstimmung bei den Konsumenten weniger als befürchtet, lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK. Personen mit Kindern planen demnach, in diesem Jahr im Schnitt 404 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Deutlich höhere Ausgaben als Personen ohne Kinder (250 Euro).

„Auch in Krisenzeiten möchte niemand auf leuchtende Kinderaugen verzichten und an ihren Weihnachtsgeschenken sparen. Den Kindern soll ein normales Weihnachtsfest ermöglicht werden“, wird Petra Süptitz, Expertin für Konsumententrends bei GfK, in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Budget für Weihnachtsgeschenke nicht verringert

„An den Kindern wird zuletzt gespart“, sagt auch Hans-Joachim Fessler von Fesslers Spielkiste in Leutkirch. Mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft sei er zufrieden. Auffällig sei, dass die Kunden inzwischen qualitätsbewusster einkaufen würden. Als Beispiel nennt Fessler hochwertiges Holzspielzeug. Seiner Beobachtung nach hat sich das Budget für die Weihnachtsgeschenke bei den Kunden zwar nicht verringert, aber es werde überlegter gekauft.

Das Trend-Geschenk gibt es in diesem Jahr seiner Einschätzung nach nicht, so Fessler. Nach wie vor sehr beliebt seien etwa Tonies und alles zur Serie Paw Patrol. Dazu die bekannten Marken wie Playmobil oder Lego. Bei letzterer komme es immer wieder vor, dass Frauen die großen Lego-Technik-Artikel als Geschenk für ihre Männer kaufen, erzählt er. Und was grundsätzlich auch immer gehe, seien Einhörner und Pferde.

Pferde sind 2022 beliebt

„Alles, was mit Pferden zu tun hat“, ist die Antwort von Burkhard Zorn vom gleichnamigen Leutkircher Spielwarengeschäft auf die Frage, was seiner Beobachtung nach dieses Jahr der „Renner“ ist. Darauf haben sich auch die Hersteller eingestellt: Anbieter wie Schleich oder Playmobil haben zahlreiche Pferde-Artikel im Angebot, für jeden Geldbeutel, „von fünf bis 140 Euro“, so Zorn.

Auch er ist mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Es sei auf einem ähnlichen Niveau wie 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Was er aber feststelle – und was auch sein Kollege Fessler als Problem benennt – sind Lieferschwierigkeiten bei dem ein oder anderen Hersteller.

Schön sei, so Zorn, dass es jetzt vor Weihnachten noch geschneit hat. „Jetzt kauft auch der ein oder anderen noch einen Schlitten oder Bob als Weihnachtsgeschenk“, erklärt er.

Weihnachtsgeschäft geht bis Ferienende

Die nun anstehende letzte Einkaufswoche vor den Feiertagen sei nochmal wichtig. Oft kaufen dann zum Beispiel noch Patentanten- und -onkel Geschenke ein, sagt er. Generell gehe das Weihnachtsgeschäft aber sogar bis zum Ende der Ferien. Zum einen werden von den Kindern, die während der Ferien Zeit haben, dann Geldgeschenke oder Gutscheine eingelöst, zum anderen werden Sachen als Ergänzung für die Weihnachtsgeschenke gekauft. Etwa Zubehör, wenn man eine Eisenbahn geschenkt bekommen hat.

Blick auf das Leutkircher Spielwarengeschäft Zorn: Inhaber Burkhard Zorn freut sich über den Schnee, so landet auch noch der ein oder andere Bob unter dem Weihnachtsbaum. (Foto: Patrick Müller)

„Es geht“, erwidert Norbert Kesenheimer von der Spielecke auf die Frage nach dem Weihnachtsgeschäft. Unzufrieden sei jedenfalls auch er nicht, so der Inhaber des dritten Leutkircher Spielwarengeschäfts.

Kunden kommen bevorzugt zu „Zieleinkäufen“

Auch bei Spielwaren Binder in Isny läuft das Weihnachtsgeschäft auf dem Niveau von 2019. „Das ist absolut zufriedenstellend“, ist zu erfahren. Wie sich die Kauflust dauerhaft entwickle, müsse noch abgewartet werden. Erkennbar sei, dass Kunden bevorzugt zu „Zieleinkäufen“ kämen.

Gekauft werde die ganze Breite des Angebots. Einen echten „Renner“ oder einen neuen Verkaufsschlager gebe es nicht. „Es geht quer übers Sortiment“, heißt es im Isnyer Spielwarenladen.

Besser als zu Corona-Zeiten

Ähnliches berichtet auch Margit Rothenhäusler vom gleichnamigen Spielwarengeschäft in Bad Wurzach. Einen klaren „Renner“ gebe es ihrer Beobachtung nach in diesem Jahr nicht, „es ist alles dabei“. Bisher laufe das Weihnachtsgeschäft relativ gut. Auf jeden Fall besser als zu Corona-Zeiten, wobei der Stand von vor der Pandemie noch nicht erreicht sei.

Rothenhäusler hofft, dass es in der Woche vor Weihnachten nochmals gut läuft. Während viele schon früh ihre Geschenke gekauft haben, teils schon im Oktober, sei die letzte Woche mit Blick auf die Spontankäufe nochmals wichtig.