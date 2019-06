Amtswechsel beim Lions Club – Flohmarkt steht bevor

Michael Peter ist für ein Jahr neuer Präsident des Lions Clubs Leutkirch. Das berichtet der Verein.

Sein Vorgänger Robert Stützle überreichte dem promovierten Mediziner als Zeichen des Amtswechsels die Lions-Glocke, mit deren Klang traditionell die Clubtreffen eröffnet werden.

Peter, der als Motto seines Präsidentenjahres den Ausspruch des griechischen Philosophen Heraklit „Panta rhei“ (Alles fließt) gewählt hat, verwies in seiner Antrittsansprache auf den raschen Wandel in unserer Zeit und die Notwendigkeit für die Lions, darauf zu reagieren und sich weiterzuentwickeln. Wichtigste Aufgabe aber bleibe, sich für andere Menschen einzusetzen.

Der scheidende Präsident Robert Stützle betonte in seinem Rückblick, dass die Lions durchaus mit der Zeit gingen, etwa indem sich der einstige Männerclub für die Aufnahme von Frauen öffne.

Spenden für Flohmarkt

Am Wochenende 29./30. Juni steigt der traditionelle Flohmarkt des Lions Clubs Leutkirch im Hasenheim am Krählohweg.

Das Angebot ist wieder riesig: Jede Menge Haushaltswaren und Bücher, CDs, DVDs und Schallplatten, Kleidung, Elektrogeräte und Dekoartikel, aber auch Wertvolles und Rares wartet auf Käufer. Die können sich bei Wurst, Wecken und Brezeln sowie Bier und alkoholfreien Getränken vom Kaufstress erholen.

Am Samstagnachmittag musiziert Alleinunterhalter Rudibert, am Sonntagvormittag spielen die Leutkircher Altstadtmusikanten. Der Flohmarkt ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer den Lions noch Ware zum Verkauf spenden möchte, kann diese von Dienstag, 25. Juni, bis Donnerstag, 27. Juni ins Hasenheim bringen.

Der Erlös kommt Projekten und Notleidenden in der Region zugute.