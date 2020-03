Amphibien wandern wieder

Aufgrund der ungewöhnlich milden Temperaturen im Februar haben heimischen Amphibien ihre Wanderung vom Winterquartier ins Laichgewässer ungewöhnlich früh begonnen. Bei entsprechenden Bedingungen – Temperaturen um fünf Grad Celsius, Regen und Dämmerung – werden Massenwanderungen erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung des Nabu Leutkirch. Zum Schutz der Kröten, Frösche und Molche führt der Umweltkreis Leutkirch an Straßenabschnitten, die Amphibien-Wanderwege queren, Schutzmaßnahmen durch. Der Krötenzaun an der Boschenmühle zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney wird von freiwilligen Helfern zweimal täglich kontrolliert. Am Repsweiher und am Stadtweiher werden die Amphibien abends von der Straße aufgesammelt.