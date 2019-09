Am „Stadte“ geht ein guter Badesommer zu Ende

Rund 68 000 Badegäste haben im Sommer 2019 ins Leutkircher Freibad am Stadtweiher besucht. Das waren weniger als die rund 80 000 Badegäste im heißen Sommer 2018. Die diesjährige Badesaison geht mit dem letzten Öffnungstag am Sonntag, 8. September, zu Ende, teilte die Stadt Leutkirch mit.

Der Spitzentag war in diesem Jahr der 30. Juni mit 4 095 Badegästen. Innerhalb der letzten Juniwoche besuchten gut 18 000 Besucher das Freibad. In der gesamten Badesaison – auch in den heißen Wochen mit oftmals mehr als 2 000 oder 3 000 Gästen – gab es im Freibad kaum erwähnenswerte Zwischenfälle, die aber glimpflich verliefen.

„Für Gäste sehr attraktiv“

„Wir sind mit der Badesaison sehr zufrieden. Wir konnten unter unseren Badegästen zahlreiche Urlaubsgäste begrüßen. Die Kombination aus Natursee und Becken ist für unsere Gäste sehr attraktiv“, so Schwimmmeister Robert Rössler laut Pressemitteilung.

Am Sonntag, 8. September, ist das Freibad letztmalig geöffnet. Badegäste, die am Stadtweiher Aufbewahrungsschränke für die gesamte Saison gemietet haben, sollten diese möglichst bis Sonntag ausräumen. Verlorene Gegenstände liegen an der Freibadkasse zum Abholen bereit. Das Freibad-Team beginnt dann in der kommenden Woche damit, den „Stadte“ winterfest zu machen