Am Samstag ist in Leutkirch Frühlingsfest

Um 11 Uhr wird Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle am Samstag mit dem Fassbieranstich auf der Bühne am St-Martins-Brunnen das Fest eröffnen. Anschließend ist das Promi-Angeln am Gänseliesel-Brunnen. Musik und Vorführungen gibt es auf der Bühne am Kornhausplatz (ab 11 Uhr) und in der Lammgasse (ab 18 Uhr). Die Marktstraße wird Schauplatz der Markthändler und der Vereine sein, und auf dem Viehmarktplatz ist wieder der Rummelplatz mit den verschiedenen Fahrgeschäften. Und von 8 bis 14 Uhr ist wieder Kinderflohmarkt im Innenhof des Rathauses.

Das Frühlingsfest wird unter der Federführung des Leutkircher Wirtschaftsbunds in Zusammenarbeit mit vielen Leutkircher Vereinen veranstaltet.