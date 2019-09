Am Mittwoch sind die Sommerferien vorbei

Für die Leutkircher Kinder und Jugendliche beginnt an diesem Mittwoch, 11. September, wieder die Schule. In den Tagen darauf werden auch die Erstklässler eingeschult, wie aus einer Information der Stadtverwaltung hervorgeht.

Grundschule Oberer Graben: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Mittwoch, 11. September, um 8.20 Uhr mit Unterrichtsende um 11:45 Uhr. Der ökumenische Schülergottesdienst für die Schulanfänger findet am Donnerstag, 12. September, um 14 Uhr in der katholischen Kirche St. Martin statt. Die Schulaufnahmefeier ist um 14.45 Uhr im katholischen Gemeindehaus am Oberen Graben. Die Kinder der Grundschulförderklasse werden am Freitag, 13. September, um 8.45 Uhr aufgenommen.

Grundschule Friesenhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Mittwoch, September, um 8.35 Uhr. Am Samstag, 14. September, findet um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt, mit anschließender Einschulungsfeier um 10 Uhr in der Ebnathalle. Der Elternabend für die Eltern der Erstklässler ist am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr in der Grundschule.

Grundschule Gebrazhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Mittwoch, 11. September, um 7.30 Uhr mit Unterrichtsende um 11.45 Uhr. Für die Schulanfänger findet am Freitag, 13. September, um 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt, mit anschließender Einschulungsfeier in der Turnhalle ab 9.30 Uhr. Für die Eltern der Klasse 1 findet am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr ein Elternabend in der Grundschule statt.

Grundschule Herlazhofen-Willerazhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr. Die Schulanfänger beginnen am Donnerstag, 12. September. Um 8.30 Uhr findet ein Gottesdienst mit Kindersegnung in der Kirche in Willerazhofen statt. Die Einschulungsfeier findet um 9.30 Uhr in der Turnhalle Willerazhofen statt.

Grundschule Ausnang: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr, Unterrichtsende ist um 12.15 Uhr. Die Schulanfänger beginnen am Freitag, 13. September, um 8 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Es findet ein gemeinsamer Gottesdienst für alle Klassen (auch Schulanfänger) am 13. September um 10 Uhr in der Kapelle St. Leonhard statt (bei schlechtem Wetter in der Schule oder Kirche, wird durch die Schule bekannt gegeben).

Grundschule Reichenhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist am Mittwoch, 11. September, um 8.30 Uhr. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet am Samstag, 14. September, um 10 Uhr statt. Für die Eltern der Erstklässler findet am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr ein Elternabend statt.

Gemeinschaftsschule Leutkirch: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und ab Klasse 6 ist am Mittwoch, 11. September, um 7.25 Uhr. Ein Gottesdienst für die Erstklässler findet am Donnerstag, 12. September, um 14 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt. Um 15 Uhr beginnt die Einschulungsfeier für die Erstklässler in der Festhalle. Eine Andacht für die Fünftklässler findet im Musiksaal der GMS am Donnerstag,12. September, um 8 Uhr statt, Einschulung ab 8.30 Uhr.

Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9 ist am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr. Dies gilt auch für die zukünftigen Fünftklässler. Die Einschulung der Erstklässler findet am Donnerstag, 12. September, um 14.30 Uhr statt. Für die Eltern der Erstklässler findet am Mittwoch, 11. September, um 19.30 Uhr ein Elternabend statt.

Otl-Aicher-Realschule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 10 ist am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr mit Unterrichtsende um 12.30 Uhr. Ein ökumenischer Schülergottesdienst für die Klassen 6 bis 10 findet am Donnerstag, 12. September, um 7.45 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt (Unterrichtsbeginn 9.05 Uhr). Schulbeginn für die Fünftklässler ist am Donnerstag, 12. September. Der Begrüßungsgottesdienst findet um 7.45 Uhr in der Aula statt. Um 8.15 Uhr beginnt die Begrüßung durch den Schulleiter mit anschließender Klasseneinteilung.

Hans-Multscher-Gymnasium: Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis 12 ist am Mittwoch, 11. September, um 8.10 Uhr. Ein ökumenischer Schülergottesdienst findet für die Klassen 6 bis 12 am Donnerstag, 12. September, um 7.45 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt. Die Aufnahmefeier für die Fünftklässler ist am Donnerstag, 12. September, um 8 Uhr im Cubus.

Don-Bosco-Schule: Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9 ist am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr. Die Erstklässler beginnen am Freitag, 13. September, um 9 Uhr mit einer Einschulungsfeier in der Schule. Ein ökumenischer Schülergottesdienst für die Klassen 5 bis 9 findet am Donnerstag, 12. September, um 7.45 Uhr in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche statt.