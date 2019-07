Am 3. August kommt ein Münchner Orgelprofi

„Darauf freue ich mich besonders“, sagt Franz Günthner, der Kirchenmusiker von St. Martin, „Harald Feller ist beim Studium nämlich mein Professor gewesen.“ Am Samstag, 3. August, bei der sommerlichen Orgelmatinée in St. Martin lautet das Motto dann „Fantastisch und virtuos“. Werke von Bach, Beethoven und Liszt stehen auf dem Programm wie auch noch ein besonderer musikalischer Leckerbissen: Harald Feller wird am Ende noch drei selbst komponierte Werke spielen. Feller unterrichtet seit 40 Jahren an der Musikhochschule in München. Eine rege Konzerttätigkeit auf der ganzen Welt und Aufnahmen von Rundfunkproduktionen und Filmmusik ergänzen seine künstlerisch-pädagogische Arbeit. Chorleiter und Komponist ist er nebenbei auch noch. Wie immer wird das Konzert per Beamer ins Kirchenschiff übertragen, so dass die Zuhörer auch visuell etwas geboten bekommen und sehen können, was der Organist mit Händen und Füßen an seinem Instrument so alles macht.