Altstadt bekommt neue Kübel, Bänke, Poller und Abfalleimer

Im Zuge des Stadtqualitätsprogramms wird in den nächsten Wochen die vorhandene Möblierung der Altstadt, also Pflanzkübel, Bänke, Poller, Abfalleimer, erneuert und deutlich erweitert, teilt die Stadt mit. Der Gemeinderat hatte dies im vergangenen Jahr beschlossen und sich auch auf Gestaltungsvorschläge festgelegt. Die ersten neuen Pflanzkübel sind am Mittwoch durch den Bauhof und die Stadtgärtnerei aufgestellt worden.

Viele weitere sollen in den nächsten Wochen folgen. Ebenso werden laut Mitteilung in Kürze neue, zusätzliche Bänke in der Altstadt aufgestellt. Dabei gebe es Neuerungen zur bisherigen „Altstadtbank“. Einige seien zusätzlich mit Armlehne beziehungsweise Aufstehhilfe, andere als Hockerbank ganz ohne Lehnen ausgeführt. Auch das Fußgängerleitsystem werde in den nächsten Wochen montiert. In einem weiteren Schritt sollen dann auch die Hausbeschilderungen der historischen Gebäude erneuert werden. Alle Elemente der Möblierung sind laut Stadt gestalterisch und vom Material her aufeinander abgestimmt. Bis alles steht, werde es voraussichtlich bis zu den Sommerferien dauern.