Altenpflegeschüler feiern Abschlussfest

Die Schüler der Fachabteilung Altenpflege der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) Leutkirch haben jetzt ihre erfolgreich absolvierten Prüfungen gefeiert. In der Aula zeigten sich die zukünftigen Betreuer alter Menschen gemeinsam mit Familien, Freunden und Lehrern in bester Feierlaune, so eine Pressemitteilung der Schule. Der Abend bot ihnen die Gelegenheit, um ihre Schulzeit mit Gesang und Tanz hochleben zu lassen, aber auch um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Einige Redner unter den Schülern richteten, wie auch Schulleiter Heinz Brünz in seiner Ansprache, den Blick in die Zukunft eines Tätigkeitsfeldes, das viele unterschiedliche Fähigkeiten abverlangt und das politisch aufmerksam begleitet wird.

Die Schulzeit gestaltet sich, abhängig vom angestrebten Abschluss, unterschiedlich. So wird die berufliche Altenpflege von Helfern, die die Fachschule einjährig besuchen, und von Fachkräften, die drei Jahre lang ausgebildet werden, ausgeübt. Erfahrene Fachkräfte wiederum nutzen das Weiterbildungsangebot der GSS und haben dort die Gelegenheit zur „Leitung eine Pflege- und Funktionseinheit“ wahrgenommen.

Eine besondere Form der Ausbildung für Menschen mit Migrationshintergrund ist die auf zwei Jahre ausgelegte Helferausbildung. Das ist eine neue Schulungsart seit dem Schuljahr 2016/2017 für Migranten, die in der Altenpflege arbeiten wollen, deren Deutschkenntnisse aber noch nicht ausreichen, um eine herkömmliche Ausbildung absolvieren zu können. Ihnen werden daher intensive deutsche Sprachkenntnisse und zugleich die Ausbildung zum Altenpflegehelfer vermittelt. Die Leutkircher Klasse 2BFAHM gehört zu den ersten und größten in Baden-Württemberg, die ihre Zeugnisse empfing. Dabei erklärte der für die Klasse verantwortliche Lehrer Bernhard Thomiczek, dass er hoffe, dass er Abschluss ihnen hoffentlich eine Chance einräume, dass sie trotz teils drohender Abschiebung hier als Pfleger arbeiten können.