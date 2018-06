Altenpflegeausbildung mit Deutschstunden

An der Leutkircher Geschwister-Scholl-Schule (GSS) legen derzeit nach zwei Jahren die ersten Absolventen der Berufsfachschule in der Altenpflegehilfe mit Migrationshintergrund ihre Prüfungen ab. Ein besonderer Schwerpunkt bei diesem Angebot liegt auf begleitenden Deutschkursen. 20 Frauen und Männer haben begonnen, 14 haben durchgehalten. Schulleiter Heinz Brünz stellt klar: „Das ist keine dramatische Abbrecherquote.“ Im laufenden zweiten Kurs müssen 17 Auszubildende aus 14 verschiedenen Nationen betreut werden.

Wala Alagie ist 2015 aus Sierra Leone nach Deutschland gekommen und arbeitet bei der Diakonie in Memmingen. Seit fünf Jahren lebt Yablenka Vaseva in Deutschland. Die gebürtige Bulgarin hat eine Stelle in Bad Wurzach im Stift zum Heiligen Geist. Ihre Landsfrau Katerina Yotova, seit einem Jahr in Deutschland, ist im Lebenszentrum in Ottobeuren tätig. „Der Kreis unserer Schülerinnen und Schüler reicht weit über den Landkreis hinaus“, betont Brünz.

Die zuständige Schul-Abteilungsleiterin Sylvia Kubenz-Schmid demonstriert an diesem Tag in einem der zur Ausbildung eingerichteten Krankenzimmer an einer Dummy-Puppe, wie in der Altenpflegehilfe auf die Patienten zugegangen werden muss. Wala Alagie streift sich Handschuhe über, Yablenka Vaseva beginnt, einen Waschlappen herzurichten für die Gesichtsreinigung. Immer wieder werden Abläufe wie diese geübt. Die Nachfrage nach qualifiziertem Personal ist groß angesichts des längst erkennbaren Notstands in der Pflege.

Doch dieses Spezialangebot für Menschen mit Migrationshintergrund ist nur der erste Schritt. Wer den Helferabschluss und einen Sprachtest auf B-1-Niveau besteht, kann danach in die dreijährige Fachausbildung in der Altenpflege einsteigen. Im Fall von Flüchtlingen ist damit zumindest nach dem Prinzip (3 + 2) eine Bleibeperspektive verbunden. „Unsere Absolventen wissen, was sie erwartet“, sagt Sylvia Kubenz-Schmid. Hoch motiviert seien die Frauen, weil sie die Chance erkennen würden, im Berufsleben Fuß zu fassen. Aber auch die Männer, die sich der Ausbildung stellten, zeigten hohe Empathie gerade gegenüber älteren Menschen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass in anderen Kulturkreisen mit dem Altwerden und der damit verbundenen Pflege anders umgegangen wird.

Schwerpunkt auf Fachtexten

Doch in Deutschland geht es eben nicht nur darum, dass alle Handgriffe sitzen. Zehn Stunden Deutschunterricht pro Woche im ersten und fünf Unterrichtsstunden im zweiten Ausbildungsjahr umfasst der Lehrplan. Dabei, so Sylvia Kubenz-Schmid, werde das Prinzip verfolgt, auch Fachtexte in die Deutschstunden mit einzubringen. Unterstützt wird dabei die Schule über eine Förderung des Christlichen Jugenddorfwerks, um insbesondere bürokratische Anforderungen abwickeln zu können.

Auch Heinz Brünz kommt aus der Altenpflege. Da die Anforderungen und die Nachfrage stark gestiegen sei, wirbt er dafür, dass auf den Stationen die Stellenschlüssel geändert werden, um diesen Beruf attraktiver zu machen und die hohe Arbeitsbelastung zu senken. Einfach wird das nicht, schon mit dem jetzigen Zuschnitt werden bald schon höhere Beiträge zur Pflegeversicherung fällig.