Alte Schlitten rollen durchs Allgäu

Die Herzen von Fans alter Karossen dürften höher schlagen. 174 Auto-Legenden aus acht Jahrzehnten werden am Freitag ab 14.20 Uhr in Leutkirch zu sehen sein, wenn die Oldtimer-Rallye „Bodensee-Klassik“ durch die Stadt rollt. Die Oldtimer-Kolonne kommt aus Waldburg und fährt über Eschach, Buchenberg und Weiler weiter nach Bregenz. Das geht aus einer Mitteilung des Magazins „Auto Bild Klassik“ hervor, das die Rallye organisiert.

Die Teilnehmer absolvieren am Freitag zunächst eine Prüfung auf dem Bahnhofsgelände. Ein Streckensprecher wird die Autos und ihre Fahrer und Fahrerinnen danach ab 14.20 Uhr am Rathaus vorstellen. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeits-Rallye dauert vom 7. bis zum 9. Mai. Start- und Zielort an allen Tagen ist Bregenz. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten werden mit dabei sein. Ellen Lohr gewann 1992 als bisher einzige Frau den Titel in der deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM). Die Bodensee-Klassik 2015 wird sie in einem Mercedes-Benz C 111, einem Prototyp von 1970, bestreiten. Joachim Winkelhock fuhr unter anderem in der DTM, der Formel 3, der Le Mans Series und in der Formel Ford. In Bregenz geht er mit einem 230 PS starken Opel Diplomat A V8 Coupé von 1966 an den Start. Die Theater- und TV-Schauspielerin Gesine Cukrowski („SOKO“, „Tatort“, „Der letzte Zeuge“) wird einen Opel Kapitän A V8 kutschieren.

Zu sehen sein werden unter anderem ein Marmon Roosevelt Cabrio Racer aus dem Jahr 1929 und ein Mercedes 300 SL Roadster von 1958. Auch einer von nur 134 gebauten Ford GT40 rollt durch Oberschwaben. Noch exotischer ist der Mercedes C 111, ein 200 PS starker V8-Versuchswagen von 1970. Ebenfalls Raritäten: zwei Diplomat V8 Coupé, von denen Opel nur 347 Exemplare gebaut hat. Dazu kommen ein BMW 700 Cabriolet von 1963 und ein VW Karmann-Ghia von 1974. Das jüngste Fahrzeug im Starterfeld ist ein Audi Coupé S2 aus dem Baujahr 1994. Mit 90 PS und unter 900 Kilogramm Leergewicht wird eine wendige Alfa Romeo Giulietta von 1959 besonders in den Bergen auftrumpfen.

Freunde amerikanischer Oldtimer kommen mit einem Cadillac von 1956 und einem Chevrolet Camaro SS auf ihre Kosten. Insgesamt legen die Teams gut 550 Kilometer zurück.

Wer einen Einblick in die verschiedensten Epochen der Automobilgeschichte bekommen möchte, hat schon am Donnerstag um 14 Uhr am Festspielhaus Bregenz die Möglichkeit dazu. Dort versammeln sich alle teilnehmenden Oldtimer zum Startschuss.

Weitere Informationen sowie alle Orte und Zeiten unter: www.bodensee-klassik.de

Weitere Informationen zu den Fahrzeugen sowie alle Orte und Zeiten finden Sie unter www.bodensee-klassik.de

