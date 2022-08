ALSO Sommerfestival mit sportlichen Highlight

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des ALSO Sommerfestes fand im Herzen der Altstadt in Leutkirch ein Radsportevent statt. Los ging es mit dem Kids-Race. Kinder von zwei bis sechs Jahren bewältigten begeistert mit ihren Lauf- und Kinderrädern die Strecke. Alle waren für sich Sieger, auf der ALSO Bühne bekam jeder Teilnehmer*in eine Medaille.

Nach einer Umbauphase, in der die Zielgerade durch einen Slalomparcours und Sprungrampen bestückt wurde, starteten die MTB Bergsprintrennen der O.M.V. Serie. Dies ist eine Rennserie in Oberschwaben, die Kindern und Jugendlichen die Freude am Mountainbike Sport vermitteln soll und in deren Rahmen spannende, unterschiedliche Wettkämpfe gestaltet werden. Die Klasse U11 bewältigte drei Runden über den steilen Post Berg und den oberen Graben zurück über die Marktstraße zum Ziel am Rathaus. Sieger wurde bei den Mädchen Charlotte Steiert, bei den Jungen Hannes Kopp, beide vom RSV Seerose Friedrichshafen.

Die Klasse U13 fuhr drei Runden, wobei die Strecke am Post Berg weiter zur Wilhelmshöhe und über die Treppenrampe am Pfefferbergweg zurück zur Marktstraße führte. Die U13 weiblich gewann Katharina Noack aus Friedrichshafen, die männliche Klasse Tom Steiner aus Nattheim. Die Klasse U15 und U17 startete gemeinsam und mussten sechs lange Runden zurücklegen. Bei den Juniorinnen gewann Sarah Piechatzek aus Lindenberg die U15 und Ruja Biggel aus Heimenkirch die U17. Die Juniorenklassen gewann Robin Johne in U15 und Till Steiner aus Nattheim in U17. Von den Leutkircher Startern erreichten Paul Miller Platz 6 in U11, Julian Miller, Julius Blank, Jaro Zielinski die Plätze 9 bis 11 in U13.

Der 16.VBAO-Bergsprint-Duathlon auf der altbekannten Strecke begann mit einer Runde des Läufers*in (0,9 km, 20 HM), der übergibt in der Wechselzone an den Mountainbiker*in, welcher drei Radrunden absolviert (3 x 2 km, 90 HM), um anschließend den Läufer*in nochmals zwei Runden auf die Strecke zu schicken. Das Mixed Team gewann Andrea Steiner (Läuferin) und Udo Rziha (MTB) aus Nattheim. Die Mixed Jugendwertung gewannen die Geschwister Viktoria und Moritz (MTB) Hoffmann aus Aitrach. Die allgemeine Klasse gewannen überlegen Max Engel (MTB) und Simon Weiss von der TSG Leutkirch. Die Rennen, ausgetragen durch den ALSO Verein unter der Gesamtleitung von Valentin Kegreiß, waren sicher wieder ein Höhepunkt des ALSO Sommerfestes, die nur 12 Teamanmeldungen beim Duathlon allerdings enttäuschend.