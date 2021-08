ALSO-Kindertag ist dieses Jahr für alle Kinder gratis

Der beliebte ALSO-(Altstadt-Sommerfestival)-Kindertag findet am Donnerstag, 12. August, wieder in der gesamten Innenstadt statt – Leutkircher Stiftungen und „Demokratie leben!“ ermöglichen dieses Jahr einen freien Eintritt.

Den Kindern solle etwas zurückgegeben werden nach den für sie besonders harten Entbehrungen der Lockdowns, teilt der Veranstalter mit. So seien sich denn auch alle privaten Stiftungen im Leutkircher Einzugsbereich sofort einig gewesen, die Veranstaltung zu finanzieren. Mit „Demokratie leben!“ war auch rasch ein Förderer für die andere Hälfte des insgesamt 5000 Euro gefunden. „Und so können wir in diesem Jahr der Kindertag für alle Kinder völlig umsonst anbieten!“ freut sich Tezer Leblebici, Vorsitzender des ALSO-Vereins.

Er ist beeindruckt, dass die fünf Stiftungen – die Familie-Miller-Weber-Stiftung, die Bürgerstiftung Leutkirch, die Thussi-Drexsler-Stiftung, die Siegfried-Gebhart-Stiftung sowie die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben – hier so gut zusammen arbeiten. Das sei überhaupt eine Leutkircher Besonderheit: Dass eine Veranstaltung wie das Altstadt-Sommer-Festival von so vielen verschiedenen Schultern getragen werde. „Leutkirch ist einfach eine richtige Mitmachstadt.“

Die Kinder können sich dieses Jahr außerdem über eine weitere Besonderheit freuen: Erstmals wurde ein Malwettbewerb ausgerufen. Als Gewinn winken Karten für das Aqua Mundo im Center Parcs Park Allgäu. Beiträge zum Motto des Wettbewerbs „Was gefällt dir am besten in Leutkirch?“ können bis zum 12. August im ALSO-Büro in der Werkhausgasse 2 abgegeben werden. Oder auch direkt am Kindertag selbst bei Orry, dem Maskottchen des Ferienparks, das ebenfalls in der Innenstadt unterwegs sein wird. Für Kurzentschlossene wird es am Kindertag selbst einen Maltisch geben, an dem noch Kunstwerke angefertigt und eingereicht werden können.

Und wem das alles noch nicht reicht, der ist herzlich eingeladen, sich dem ALSO-Team anzuschließen. „Wir suchen immer Helfer!“ sagt Leblebici, der selbst seit Beginn des Festivals vor 18 Jahren dabei ist.