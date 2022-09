Als Queen Elisabeth II einen Zwischenstopp in Leutkirch einlegte

Letzte Vertreterin des Britischen Empire, Staatsoberhaupt, Mutter und (Ur-)Großmutter: Königin Elisabeth II war vieles. Was sie nicht war, und was man ihr auch nicht andichten kann, ist, eine Schwäbin gewesen zu sein.

Und doch gab es eine Verbindung nach Leutkirch. Vor rund 57 Jahren reiste Queen Elisabeth zehn Tage lang durch Deutschland – in einem speziell für sie zusammengestellten Sonderzug. Sechs Stunden lang, am frühen Morgen des 22. Mai 1965, legte dieser im Leutkircher Bahnhof einen Zwischenhalt ein.

Zwei Grundvoraussetzungen erfüllte der Bahnhof. Ein ausreichend langes Gleis war vorhanden. Und das Allgäu galt als beschaulich genug für die Nachtruhe der Königin.

Kein Leutkircher sieht die Queen

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete damals sowohl im überregionalen als auch im lokalen Teil ausführlich über den Besuch und den Zwischenstopp in Leutkirch. Ältere Leutkircher erinnern sich noch daran, dass sie gewartet und gehofft hatten, die Königin zu sehen. „Es gab allerdings keinen Leutkircher, so viele deren auch gekommen sein mögen, welcher ihrer Majestät der Queen ansichtig wurde“, war nach dem Zwischenhalt Tage später zu lesen.

Immerhin konnte die Lokalzeitung ein Bild abdrucken, das „mit einiger Schläue“ des Fotografen möglich geworden sei. Die Redaktion stufte es zwar als nicht so attraktiv ein, druckte es aber ab. Als Zeitdokument findet es sich auch in dem Buch „125 Jahre Bahnhof Leutkirch“, das 1998 erschienen ist.

Vergeblich gewartet

Sie haben damals also vergeblich gewartet, die Leutkircher. Auch Landrat Münch und Bürgermeister Josef Feger sollen die Nacht in der Nähe des Bahnhofs verbracht haben, falls sich die Königin gezeigt hätte. Doch das Protokoll ließ das nicht zu. Schon Tage vor dem Zwischenhalt war in der „Schwäbischen Zeitung“ kritisch zu lesen, dass die strengen Sicherheitsvorkehrungen nur bedingt auf Verständnis stießen.

„Man fragt sich wohl nicht mit Unrecht: Wozu diese komische Geheimhaltung ausgerechnet im friedlichen und gastfreundlichen Oberschwaben, in dem gewiss niemand der liebenswerten Monarchin und ihrem Prinzgemahl etwas zu leid tun will.“

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete damals vom Zwischenstopp. (Foto: Archiv)

Angekommen in jener Nacht ist der Zug mit 15 Waggons um 2.20 Uhr. Vorher traf schon ein Sicherheitszug ein. Am Samstagmorgen Leutkirch verlassen haben die Königin und ihr Tross um 8.10 Uhr. Ein „vielstimmiges, von herber Enttäuschung kündendes, gedehntes Oooh der Menge“ sei zu hören gewesen. Überliefert sind zwei kleine Vorkommnisse. Um 7.25 Uhr wurde in einem Kleinbus der Bahn Milch in Flaschen angeliefert. Um 7.28 Uhr durfte ein Mann mit einem Paket Zeitungen die Absperrungen passieren.

Von Leutkirch aus steuerte der Sonderzug Friedrichshafen und Salem an, wo die Königin das Wochenende verbrachte. In der Nacht von Sonntag, 23. Mai, auf Montag, 24. Mai stand der Zug dann in Friedrichshafen, ehe er nach Stuttgart weiterfuhr.