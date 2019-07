Alpen-Welt-Jazz mit Matthias Schriefl

Zum Abschluss des Sommerjazz am Mittwoch, 17. Juli, um 19.30 Uhr, gastiert Matthias Schriefl mit „Six, Alps & Jazz“ im Museumshof (bei schlechter Witterung im Bocksaal).

Die sechsköpfige Formation versierter Multiinstrumentalisten zeigt dann, dass Volksmusik auch Jazz – und Jazz auch Volksmusik ist, heißt es in der Ankündigung der VHS. Schriefl experimentiert seit einigen Jahren vorwiegend mit alpiner Musik.

2012 erschien in der Reihe „Young German Jazz“ das mehrfach preisgekrönte Album mit „Six, Alps & Jazz“. Zuletzt wurde Schriefl 2019 mit dem neuen deutschen Jazzpreis sowie Solistenpreis ausgezeichnet. Er und seine fünf Musikerkollegen, allesamt Multiinstrumentalisten, haben mehr als 30 verschiedene Holz- und Blechblasinstrumente dabei.

Heimatliche Instrumente von Alphorn bis Schwegel werden in Szene gesetzt und altes Liedgut neben Eigenkompositionen in alpinem Stil in die globale Musik des improvisierten Jazz übersetzt.

Karten im Vorverkauf, für 16, 15 und zwölf Euro, gibt es in der Touristinfo und online unter www.tickets.schwäbische.de sowie unter Telefon 0751 / 29 55 57 77.

Die Abendkasse (Tickets gibt es für 18, 17 und 14 Euro) hat ab 18.30 Uhr geöffnet.