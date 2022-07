Alois Peter als Vorsitzender bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem es die Corona-Pandemie in den letzten Jahren nicht zuließ, eine Mitgliederversammlung der CDU Herlazhofen durchzuführen, so konnte diese nun mit Neuwahlen des Vorstandes stattfinden. Ortsvorsitzender Alois Peter wird auch in den nächsten Jahren die Geschicke der CDU leiten.

In seinem Bericht ging Peter auf die Aktivitäten ein, die in den vergangenen Jahren trotz Pandemie haben stattfinden können. So konnte neben einzelnen Vorstandssitzungen in allen Jahren die „Hans-Schäffeler-Gedächtniswanderung“ stattfinden, die von Jahr zu Jahr auf größeres Interesse gestoßen ist. Im Jahr 2020 war sogar die damalige Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch mit dabei. Aber auch auf Kreis- und Bezirksveranstaltungen sei die CDU Herlazhofen immer gut vertreten gewesen, so Alois Peter.

Anschließend gab Schatzmeister Elmar Burr seinen Kassenbericht ab. Er führte in seinem Bericht die Ein- und Ausnahmen aus und konnte eine ordentliche Kassenführung aufweisen. Kassenprüfer Wolfgang Thaler bescheinigte dem Schatzmeister eine tadellose Kassenführung, alle Buchungsjahre konnten einwandfrei geprüft werden.

Nach dem weiteren Bericht der Schriftführerin Brigitte Schlecht wurde die Entlastung der gesamten Vorstandschaft beantragt, welche einstimmig erfolgte

Die nachfolgenden Wahlen, welche vom CDU-Kreisvorsitzenden Christian Natterer geleitet wurden, brachten folgende Ergebnisse:

Zum Vorsitzenden wurde Alois Peter wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen die beiden Stellvertreter Monika Heinz und Peter Hilsenbeck. Die Finanzen werden auch weiterhin von Elmar Burr verwaltet. Den Vorstand komplett machen die Beisitzer Andreas Bauhofer, Simone Schwägele, Brigitte Schlecht, Reinhold Gaile, Hilde Gröber und Günter David

Nach den Wahlen gab es vom Landtagsabgeordneten Raimund Haser sowie vom Bundestagsabgeordneten Axel Müller eine Zusammenfassung der aktuellen politischen Lage. Beide gingen auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges ein und die Folgen für Deutschland und Europa. In der darauffolgenden Diskussion konnten Fragen der Mitgliedern von den Abgeordneten beantwortet werden.

Zum Ende der Versammlung wurde Brigitte Schlecht für ihre zwölfjährige Tätigkeit als Schriftführerin geehrt, die dieses Amt immer mit viel Sorgfalt und Zuverlässigkeit ausgeübt habe.

Alois Peter verwies abschließend auf das Jubiläum der CDU Herlazhofen, das gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Leutkirch gefeiert wird. Am 7. Oktober kommt zu diesem Festakt der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger nach Leutkirch.