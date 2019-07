Schon seit geraumer Zeit war es still um ihn geworden. Die früher so vertrauten und gern gelesenen Konzertkritiken, mit „al“ signiert, fehlten im Lokalteil und auf der Kulturseite der Schwäbischen Zeitung. Gesundheitliche Probleme zwangen den Aichstetter Lehrer, Kirchenmusiker und Berichterstatter der Schwäbischen Zeitung Alois Lohmiller sich zurückzuziehen und ins Seniorenheim Legau zu übersiedeln. Nahezu ein Jahrzehnt wurde Legau zu seiner letzten Lebensstation. 85-jährig verstarb er am 10. Juli.

Alois Lohmiller war ein kreativer Kopf wie es nur wenige gibt. Die schönen Künste hatten es ihm besonders angetan, die Musik allerdings war seine Leidenschaft. Bekannt wurde er für sein freies Spiel an Orgel oder Klavier, sein Improvisationstalent erkannten auch studierte Fachmusiker an. Saß er an seinen Lieblingsinstrumenten, konnte er alles um sich herum vergessen. Wie ein Entrückter lotete er aus, was das thematische Material hergab, verarbeitete kunstvoll jedes kleine Motiv, wandelte kühn durch harmonische Welten. Es machte ihm hörbar Freude, Kirchenräume mit Kaskaden von Musik zu beleben: mächtig, brausend, andächtig, hymnisch.

An seiner Wiege war ihm das nicht gesungen worden. Hineingeboren wurde er in die entbehrungsreiche Zeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre. Aufgewachsen als Sohn eines Zimmermanns im Neckartal hatte er die Chance einer akademischen musikalischen Ausbildung nicht gehabt. Im Selbststudium und punktuellen Wochenendkursen arbeitete er sich in die Geheimnisse des Komponierens hinein, im Grunde war Lohmiller Autodidakt.

Was er aus seinem Talent schließlich machte ist beachtlich. Einen gewichtigen Anteil in seinem Oeuvre macht Kirchenmusik aus. Kantaten, lateinische und deutsche Messen, Orgelkompositionen entstanden für seinen Freundeskreis, auch von Verlagen publiziert. Lohmiller orientierte sich als Chorleiter von kleinen Chören immer an den Möglichkeiten seiner Sängerschar. Was er schrieb sollte auch bewältigt werden und nicht in der Schreibtischschublade verschwinden. Zahllos sind seine Chorsätze zu Liedern aus dem „Gotteslob“, sie bieten dem Chorleiter die Möglichkeit, kleine Liedkantaten daraus zu entwickeln.

Ein Glücksfall war für Alois Lohmiller die Zusammenarbeit mit Leutkircher Chören. Der damalige Leutkircher Singkreis regte ihn zur Komposition der expressiven „Leutkircher Messe“ an, ein Werk, das seine Uraufführung anlässlich eines Diözesan-Kirchenmusiktages fand. Für ein Gedächtniskonzert zu Ehren von Altbischof Carl-Joseph Leiprecht komponierte er für den Kirchenchor von St. Martin ein „Libera me“, ein größeres Werk für Soli, Chor und Orchester. Auch eine prachtvolle Adventskantate für diese Besetzung erlebte in St. Martin ihre Uraufführung. Zahllos sind auch Lohmillers Liedsätze mit Volksliedern aller Art. Seine Tanzfolgen für Streichquartett werden immer wieder aufgeführt. Publiziert wurden sie vom Förg-Verlag in Altmannshofen.

Alois Lohmiller setzte sich auch mit Literatur und Bildender Kunst auseinander und schrieb Rezensionen über Ausstellungen in Leutkirch und weit darüber hinaus. Die Kunstszene der Region schätzte sein unbestechliches Urteil – Qualität und Machwerk wusste er zu unterscheiden und zu benennen.