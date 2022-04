Allgäuer Produzent steuert drei Songs für guten Zweck bei

Vergangenes Wochenende fand im baden-württembergischen Winnenden die erste Schlagernacht in Club „Dream City“ statt. Rund 250 Gäste feierten gemeinsam mit zehn Live-Acts wie Prince Damien („DSDS“-Sieger), Clou Simon („Party-König von Gran Canaria“) und Comedy-Act „Schwester Bärbel“ die erste Veranstaltung nach der langen Corona-Pause. Der Erlös aus Eintrittsgeldern und CD-Verkauf wurde komplett gespendet. 4000 Euro kamen so zusammen. Auch der Leutkircher Musiker und Produzent Fabian Mróz war bei der Veranstaltung als Ehrengast anwesend. An drei Titeln von der Pride-CD war Mróz laut Pressemitteilung gemeinsam mit seinem Tonstudio-Kollegen Stefan Mößle beteiligt.

Für die Tiroler Sängerin Franziska Fink produzierten sie den Titel „Der Wind“, der in Winnenden erstmals live aufgeführt wurde. Auch an den Stücken von Prince Damien („Tausendmal du“) und Jürgen Hörig („So lang' man Träume noch leben kann“) war das Leutkircher Produzententeam beteiligt.

Veranstalter der Schlagernacht war das Winnender Musiklabel „7us Media Group“, deren Inhaber Hans Derer sich zufrieden mit der Resonanz und der musikalischen Vielfalt seiner Acts zeigte.

Die Veranstaltung wurde von der ehrenamtlichen Technikcrew der „Stuttgarter Pride“ komplett aufgezeichnet und wir am 16. April bei Regio TV ausgestrahlt.