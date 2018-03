Allgäuer Teams dominieren Bezirksliga

Die wegen einiger Nachholspiele noch etwas schiefe Tabelle der Fußball-Bezirksliga bietet an der Spitze ein durchaus seltenes Bild: drei Teams aus dem Allgäu belegen die ersten drei Plätze. Der FC Leutkirch hat seine Spitzenposition mit zwei Siegen nach der Winterpause untermauert, dahinter positionieren sich die SG Kißlegg und der FC Isny. Vorerst aus diesem Kreis verabschiedet hat sich dagegen der ambitionierte SV Beuren.

Die ersten beiden Spieltage nach der Winterpause haben den Spitzenreiter FC Leutkirch wieder in die Spur gebracht. Nach einigen Niederlage zum Ende der Hinrunde haben das 2:1 gegen den SV Haisterkirch und das 3:0 gegen den SV Beuren dem FCL wieder einiges an Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten gegeben. „Es hat rundherum gepasst“, sagt der FCL-Vorsitzende Jochen Reischmann: „Ich habe bei den Spielern einen gewissen Ehrgeiz gesehen, Erster zu bleiben.“ Etwas Sorgen bereiten ihm die drei während des Spiels verletzt ausgeschiedenen Can Bozoglu, Malick Dambel und Tekin Yilmaz – wobei die genauen Diagnosen am Montag noch ausstanden. Zufrieden macht ihn dagegen, wie der FCL spielerisch aufgetreten ist. Beuren hatte dem Kombinationsfluss wenig entgegen zu setzen.

Gute Leutkircher Defensive

Einziges Manko des Leutkircher Angriffsspiels: Reihenweise wurden gute Möglichkeiten auf das zweite Tor vergeben. Erst Felix Hoff sorgte knapp zehn Minuten vor Schluss mit dem 2:0 für Zuversicht unter dem Anhang am zugigen Leutkircher Kunstrasenplatz. Reischmann hebt besonders die Leistung der Defensive um Torwart Michael Kopf und Innenverteidiger Maximilan Rasch hervor. Kopf habe gute Beurener Chancen vereitelte, Rasch neben seiner defensiven Übersicht bei unangenehmen Bedingungen auch offensive Akzente gesetzt.

Von den äußeren Bedingungen nicht viel weniger unangenehm gestaltete sich Heimspiel für den FC Isny auf dem Kunstrasen. Dort war zudem nahezu das letzte Aufgebot gefordert, den giftigen SV Haisterkirch niederzuringen. Neben dem treffsicheren Stürmer David Berg fehlte vor allem Rückkehrer Robert Magos im Mittelfeld wegen einer schweren Prellung. Die Isnyer Offensive bot trotzdem eine gute Leistung, was unter anderem der Übersicht von Tolga Korkmaz zu verdanken war. Zweimal die Kombination Lamin Samatech (flink auf der Außenbahn) auf Said Tarhan (durchsetzungsstark im Strafraum) führte zu den Isnyer Toren beim 2:1-Sieg, den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte natürlich Jakob Schuschkewitz, der Haisterkircher Torjäger vom Dienst. „Es ist gut gelaufen für uns. Es haben einige Stammspieler gefehlt“, ist der FCI-Vorsitzende Konrad Schüle zufrieden. In der zweiten Hälfte habe der FCI ein paar mal Glück gehabt, nicht den Ausgleich bekommen zu haben. Mit Platz drei in der Tabelle ist Schüle für den Moment „zufrieden“.

Erfolgreich aus der Winterpause zurückgemeldet hat sich auch die SG Kißlegg mit einem in dieser Höhe nicht unbedingt zu erwartenden 3:0 gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen. Sollte die SGK ihre drei Nachholspiele alle gewinnen, stünde sie sogar einen Punkte vor den im Moment enteilten Leutkirchern. Dagegen hat sich der SCU ans Ende des breiten Mittelfelds verabschiedet, hat aber noch einen stabilen Vorsprung auf die fünf dahinter platzierten Mannschaften, die überraschend vom letztjährigen Landesligisten SV Maierhöfen-Grünenbach angeführt werden.