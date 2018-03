Allgäuer Skinachwuchs trifft sich in Oberstaufen

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang motivieren derzeit auch den Wintersportnachwuchs. Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die Kids-Cross-Serie ins Leben gerufen, bei der sich die Kinder zuerst in heimischen Regionen messen, um sich dann ein deutsches Finale der Besten zu liefern.

Bereits hier legen die Nachwuchstrainer des DSV ein Augenmerk auf die besten Läufer. Eigens für diesen Wettbewerb werden Schanzen, Wellen und Dächer auf die Piste gebaut. An diesem Wochenende messen sich im Skigebiet Hündle in Oberstaufen sowohl die Arge Allgäu/Werdenfels als auch die Arge der schwäbischen Skiverbände bis in den Schwarzwald und die baden-württembergischen Vereine auf zwei eigens reservierten und hergerichteten Pisten.

Bereits am Sonntag wurde die „Sport-Hauber-Cross-Strecke“ am Schwandlift Thalkirchdorf gebaut. Die Ausrichter, der TSV Dietmannsried und SCB Lindau für das Allgäu sowie der DAV Ulm für Baden-Württemberg, erwarten am Wochenende laut eigener Aussage mehr als 250 Kinder der Jahrgänge 2006/2007. Da der Skisport in Oberstaufen auf eine lange Tradition zurückblickt, unterstützt der Geschäftsführer Thomas Lingg die Vereine mit günstigen Rennkarten für die Athleten.

Der Schneelaufverein Ravensburg ist mit zahlreichen Nachwuchsläufern am Start. Auch der SV Falken Wangen, die TSG Leutkirch und der WSV Isny stellen Läufer, die sich mit den Schwarzwäldern ein Rennen liefern. Der Wangener Ben Grath misst sich mit den Läufern aus Garmisch-Partenkirchen. So sind acht Regionen am Wochenende auf einmal vor Ort. Wichtig ist den Veranstaltern, dass der Nachwuchs durch solche Rennen in der Heimat die Chance hat, vielleicht später bei Olympischen Spielen dabei zu sein.