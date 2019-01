Allgäuer Musiker stellt neue CD vor

Der Leutkircher Mr. Fabulous veröffentlicht am 26. Januar eine neue CD. Wie der Liedermacher Fabian Mróz mitteilt, ist „d#tanz“ bereits sein 14. Album. Er bringt nach eigene Angaben jedes Jahr einen Tonträger mit zwölf Stücken heraus. „Im Schnitt ist das ein Song pro Monat, so hat man am Ende des Jahres eine schönes Resümé der vergangenen zwölf Monate“ erzählt Mróz laut Pressemitteilung.

Aufgenommen wurden die Songs laut Mitteilung überwiegend im heimischen Homestudio, für den Mix, Arrangement und Mastering konnte der Leutkircher Produzent Stefan Mößle gewonnen werden, der in diesem Jahr auch einen Titel für den „Eurovision Song Contest“ beisteuerte, heißt es in der Meldung weiter. Die Zusammenarbeit entstand durch ein Projekt im letzten Jahr, als die beiden Leutkircher Musiker einige Stücke für den Sampler „Tribute to the Spider Murphy Gang“ einspielten.

Besonders die reduzierten Arrangement Johnny Cashs Spätphase „American Recordings“ zieht sich als roter Faden durch die Produktion, die am 26. Januar mit einer CD-Release-Party in der Kultur Bar Impuls in Weingarten öffentlich vorgestellt wird. Dann werden auch die meisten der neuen Songs erstmals live zu hören sein.