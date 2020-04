Allgäuer Genussmanufaktur startet wieder

Nach mehreren Wochen Corona-Zwangspause öffnet die Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau wieder ihre 16 Kunst- und Genusshandwerker-Manufakturen. Offiziell hätte die Genussmanufaktur schon am 20. April wieder eröffnen können, die ehrenamtliche Vorstandschaft entschied sich in Absprache mit den Handwerkern aber zu einem Start aufs Wochenende hin, teilt die Genussmanufaktur mit.

Aufgrund der Tatsache, dass sich wegen der weitläufigen Flächen von im alten Brauereigebäude gleichzeitig bis zu 70 Personen aufhalten könnten, ist der Vorstandschaft demnach nicht Bange, die vorgegebenen Corona-Richtlinien einhalten zu können. Ab kommender Woche heißt es aber auch in der Genussmanufaktur „Bitte beachten Sie die Mundschutzpflicht!“

Alle Kunst- und Genusshandwerker im Gebäude der „Alten Brauerei“ seien zudem darauf verpflichtet worden in ihren Einheiten auf die Corona-Richtlinien zu achten. Vor den Kassenbereichen sind entsprechende Markierungen angebracht, um den Besuchern eine Orientierung zu geben.

Die Öffnungszeiten wurden zunächst auf Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr festgelegt. Der Dorfladen „Heimat & Genuss“ und der „Allgäuer Genussbäcker“ haben zusätzlich dienstags von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Geführte Gästeführungen werden nicht angeboten. Mittwochs ist der Eintritt bis auf weiteres gratis.