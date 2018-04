Allgäuer Genussgenossenschaft ist gegründet

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Sonntag, gegen 14 Uhr, zwischen Langenbrunn und Beuron ereignet hat, wurde eine 66-jährige Radfahrerin an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Die Frau fuhr im Bereich des Talhofs mit dem Fahrrad über einen unbeschrankten Bahnübergang, übersah hierbei offenbar einen aus Richtung Sigmaringen heranfahrenden Zug sowie die Lichtsignale am Bahnübergang und wurde vom Zug erfasst.