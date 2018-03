Alles Bio im neuen „Esszimmer“

Die Generalprobe ist für Küchenchefin Regina Fuchs gut verlaufen. Als „Dank für Rat, Tat und Unterstützung“ servierte sie einem kleinen Kreis geladener Gäste der Firma Elobau ein Menü, das Appetit machen sollte für die Wiedereröffnung der Kantine „Esszimmer“ im Industriegebiet auf dem Gelände des früheren Schlachthofs.

Es kam bestens an und wurde mit Beifall bedacht. Von Montag an wird die Einrichtung an Wochentagen wieder von 8 bis 15 Uhr geöffnet sein. Beschäftigte von Elobau bekommen einen Rabatt durch das Unternehmen, für andere Kundschaft wird für das Essen ein Preis von 9,80 Euro verlangt.

Vor Ort frisch zubereitet

Regina Fuchs, gelernte Köchin, hat nicht lange gezögert, als ihr die Geschäftsleitung angeboten hat, die Leitung der Kantine zu übernehmen. Vorplanungen begannen im Oktober des vergangenen Jahres. Anders als bisher erhebt Elobau den Anspruch, alle Speisen direkt vor Ort frisch zubereiten zu lassen. Entsprechend mussten der Küchentrakt und die Kühlräume auf die neuen Anforderungen ausgerichtet werden. Am Tag des Probe-Essens kann die Küchenchefin aber trotz aller zuvor verteilten Vorschusslorbeeren ihre Nervosität nicht verbergen. Funktionieren die Abläufe? Klappt das Zusammenspiel des Personals? Immerhin stehen im Innenraum 142 Sitzplätze zur Verfügung, Regina Fuchs hofft, dass diese am Tag zweimal belegt sein werden. Darauf hat sie sich bei ihrer Einkaufsplanung eingestellt. Auch der Speiseplan für zehn Wochen steht bereits fest.

Die neue Kantine ist bereits als Bio-Kantine zertifiziert. „Das hat auch mit der inneren Grundhaltung unseres Unternehmens zu tun“, betont Bettina Baron aus der Marketing-Abteilung. Vorerst wird die Ware von einem Lieferanten aus München bezogen, auf lange Sicht aber will das Unternehmen auch regionale Erzeuger einbinden. Erste Anfragen seien bereits eingegangen. „Pestizide, hormonelle Wachstumsbeschleuniger, gentechnisch veränderte Produkte und Antibiotika haben nichts auf unseren Tellern zu suchen“, stellt das Unternehmen auf der Esszimmer-Homepage klar. Vor Kurzem schon hat die Elobau-Stiftung im „Esszimmer“ einen Informationsabend mit Biolandwirten aus der Region abgehalten. Versprochen wird unter anderem, „dass die von uns verwendeten Lebensmittel im Einklang mit der Natur erzeugt werden“. Die Gewinnung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs geschehe unter „Berücksichtigung des maximalen Tierwohls“.

Mit der Subvention aus der Firmenkasse hofft die Geschäftsführung des größten Leutkircher Arbeitgebers, diese etwas andere Firmenkantine gut auslasten zu können. Deshalb sollen andere Firmen aus der Nachbarschaft ermuntert werden, ebenfalls ihren Beschäftigten Rabatte zu gewähren. Drei Hauptgerichte, darunter ein vegetarisches, bietet die Küche zunächst täglich an, dazu Suppe und Salat und die Wahl der Beilage. Vorsichtig ist Regina Fuchs noch bei der Kalkulation von Nachtisch-Angeboten. Das Essen muss nun mal vergleichsweise schnell zur Kundschaft kommen, damit diese die Mittagspause nicht überzieht. Zwei Vollzeitkräfte für die Küche und zwei Vollzeitkräfte im Service stehen vorerst auf der Mitarbeiterliste des Unternehmens, das mittlerweile als Stiftung geführt wird. Dazu kommen noch Aushilfen. Elobau-Chef Michael Hetzer, der sein Unternehmen der Nachhaltigkeit verschrieben hat, ist als Geschäftsführer auch treibende Kraft dabei gewesen, den Kantinenbetrieb dieser Philosophie anzupassen. Regionalität, Saisonalität und fairer Handel werden von ihm als echter Mehrwert angesehen.