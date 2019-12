Alles andere als wisch und weg

Echt jetzt? Ja, ganz echt durfte das Publikum im gut besuchten Bocksaal den Kabarettisten Hans-Günter Butzko am Freitagabend hautnah erleben. Besser bekannt als HG. Butzko gehört er zu den Großen auf Deutschland Kleinkunstbühnen und mit dem aktuellen Programm „echt jetzt!“ startet er ein satirisches Feuerwerk auf den Gesellschaftswandel und dessen Auswüchsen. Weder verkopft noch zynisch, sondern locker vom Hocker, dass einem das Lachen mehr oder weniger vergeht.

Worüber bei den „Simpsons“ vor 20 Jahren noch gelacht wurde, als sie sich über Donald Trump als möglichen Präsidenten der Vereinigten Staaten Amerikas lustig machten, ist heute Schnee von gestern. Selbst, wenn Trump weg wäre, wären die Leute, die ihn gewählt haben, noch da, halftert Butzko das einst so freie Amerika als „das Land der unmöglichen Begrenztheiten“ ab. Diese verbalen Überschläge beherrscht er auf geniale Weise und die sind es dann, die ihn zum vielzitierten „Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“ machen.

Nah am Publikum

1997 hat der 1965 bei Düren geborene und in Gelsenkirchen aufgewachsene Butzko seine Solo-Karriere begonnen. Das waren noch Zeiten – ohne SMS, Smartphone, Internet oder Facebook. Dafür mit ersten Handys, die noch aussahen, als würde man sich ein Stück Brikett ans Ohr drücken. Er sucht die Nähe zum Publikum und schafft es, über zwei Stunden lang, diesen Faden nicht abreißen zu lassen. Frontal wird es, wenn er den Saal verdunkeln lässt, das Display seines Handys anknipst und das Gesicht tief darüber beugt. So gruselig, nämlich wie Alexander Gauland, sähe das aus, wenn er von der Bühne aus in den Saal blicke und Leute auf ihrem Handy spielen.

Nein, Butzko kommt nicht mit erhobenen Zeigefinger daher. Er liebt dieses um die Ecke denken, um es einem nötigenfalls lautstark um die Ohren zu hauen. Denn richtig losbrüllen kann dieser Mann auch, sobald er sich nach der Pause in Sachen viel gepriesener Digitalisierung in Rage redet. Doch zuvor noch dies: „Haben Sie schon mal erlebt, wie sich ein Ostfriese in Oberbayern integriert?“ Womit er auf eines seiner liebsten Themen, das der „Menschlichen Intelligenz“, zurückgriff. Kurz gefragt: „Wo fühlst du dich sicher? Nachts allein im dunklen Wald oder zu Hause in trauter Familie?“ Antwort: „Wenn du willst, dass die Verbrecherrate im Wald steigt, nimm deine Familie mit!“ Butzko dreht durch die Mühle, was geht.

Doch auf fast schon freundliche und mitfühlende Art, wo doch die ebenfalls viel gelobte Empathie zusehends auf der Strecke bleibt. Von „Wendeverlierern“ und wer – die Westdeutschen oder die Ostdeutschen – nun die besseren Menschen seien, ist seine Rede. Um eine nächste „echte“ Geschichte einzuflechten. Als die Mauer fiel, sei er in Oberfranken gewesen. In Hof an der Saale, wo die Züge mit „Prager Flüchtlingen“ ihren ersten Halt hatten. „Bei uns ist es auch nicht besser, nur anders scheiße!“, brüllte er ihnen entgegen und schwenkte um auf ein fiktives Szenario, in dem Afrikaner hier das Zepter übernehmen und deutsche Kumpels für sie schuften würden. „Am Ende ist Deutschland ein sicheres Herkunftsland“ als kleiner Scherz am Rande.

„Smartphone Zombies“

Richtig vom Leder zog er nach der Pause. „Smartphone Zombies“, kurz „Swombies“, die ohne Aufzuschauen befahrene Straßen überqueren. „Nerds“, die den lieben langen Tag vor Rechnern verbringen, dort Einsen und Nullen zu Algorithmen antreiben. „Was ist der Unterschied, ob Dschihadist oder Handy-Nutzer?“, wenn 13 Tote auf das Konto von Dschihadisten gehen, aber 2500 Tote durch Handy-Wischen im Straßenverkehr ihr Leben ließen.

Nicht nur das Käppi auf dem kahlgeschorenen Haupt gehört zu seinem Image, sondern auch das Zitieren von echten Aussagen zum Thema Suchtpotenzial ohne Auffangnetz. So Tony Fadell, Konstrukteur des ersten iPhones, oder Sean Parker, ehemals Berater bei Facebook. War da nicht früher alles echter – mit zerzauster Perücke auf dem Kopf, wo „Cookies“ noch Kekse hießen und „Netflix“ nichts anderes bedeutet als ganz schnell pünktlich sein. Mit den Aussichten, die Silicon Valley der Menschheit biete, sattelte er noch eins drauf und entlarvte die Digitalisierung als „Mogelpackung mit Horrorwirkung“. HG. Butzko, ausgezeichnet mit dem Deutschen Kleinkunstpreis (2014) und dem Bayerischen Kabarettpreis (2016) ist alles andere als wisch und weg – er provoziert, konfrontiert und das locker vom Hocker.