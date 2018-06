Zweimal sind bereits Skulpturen der Bildhauerin Birgit Feil beschädigt worden. Jetzt stehen sie im Hof des Gotischen Hauses. Vier Damen des „Kaffeekränzchens am Teich“ sind gestohlen worden. Der Ärger darüber hält an, es gibt auch Ideen den Missstand zu beenden.

So hat sich eine Leutkircher Firma bereit erklärt, eine Reproduktion des „Kaffeekränzchens im Teich“ digitalisiert in Originalgröße auf einer wetterfesten Kompaktplatte zu erstellen. Dazu braucht die Firma allerdings ein hochauflösendes Foto dieser Gruppe, auf dem auch die Sektgläser noch intakt sind. Wer ein solches Foto gemacht hat, kann sich an die Redaktion der Schwäbischen Zeitung unter redaktion.leutkirch@schwaebische.de wenden. Vorschläge werden weitergereicht.

Künstlerin meldet sich zu Wort

Zu Wort gemeldet hat sich jetzt auch Barbara Wolfart, die diese Skulptur geschaffen hat. Sie schreibt: „Ein bisschen deplatziert, einsam und niedergeschlagen schwimmt er nun auf seinem grasgrünen Inselchen inmitten des Feuerwehrteichs am Rande von Leutkirchs Altstadt. Niedergeschlagen. Schließlich vermisst er sein Frauchen und deren drei Freundinnen, die mit ihm ein friedliches, wenn auch stummes Kaffeekränzchen anlässlich des Leutkircher Geburtstags abhielten. Mit viel Sahne, rosa Torte, Sekt und Espresso. Nun sind sie weg die Damen, über Nacht einfach verschwunden, niemand weiß wohin. Entführt? Aber wer entführt heutzutage schon Frauen? Man sagt ja in der Kunst ist alles erlaubt. Aber gilt das auch fürs Kunststehlen? Lösegeld wurde allerdings auch keins gefordert. Das ist auch richtig, schließlich hat die Welt ganz andere Sorgen. Trotzdem: ich würde schon gern wissen in welchem geheimen Gartenteich sie jetzt schwimmen, verborgen vor lästigen und peinlichen Blicken.“

Bilder bitte schicken an

