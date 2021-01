Alle Leutkircher Gastgeber auf einen Blick

Die Leutkircher Touristinfo hat ihr neues Gastgebeverzeichnis Leutkirch für 2021/2022 vorgestellt. Neben dem Übernachtungsangebot werden Tipps und Infos zu Kulinarik, Kultur, Brauchtum und Bewegung präsentiert. Ein umfangreicher Serviceteil beantwortet Fragen zu einem Urlaub in Leutkirch, wie es in der Mitteilung der Stadt weiter heißt. Das wichtigste Werbemittel der Ferienstadt erscheint in einer Auflage von 8000 Exemplaren.

Wie seine Vorgänger, ist das Heft im DIN-A4-Format eine Kombination aus Imagebroschüre und Unterkunftsverzeichnis, auf hochwertigem Papier gedruckt und erhält durch eine Leimbindung einen edel-hochwertigen Charakter. Die Broschüre ist mit professionellen Fotos, die Lust auf Urlaub in Leutkirch machen, großformatig bebildert.

Ein herausnehmbarer Stadtplan lädt auf der Rückseite zu einem historischen Stadtrundgang mit Blick auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten ein. Auf dem Ausleger der hinteren Einbandseite finden die Nutzer als Bonus eine Postkarte und einen herausnehmbaren Leutkirch-Aufkleber.

Insgesamt präsentieren sich 62 Beherbergungsbetriebe in dem 50-seitigen Heft. Dabei sind Hotels und Gasthöfe (8), Ferienhäuser (7), Ferienwohnungen (30), Privatzimmer (6), Ferienquartiere auf Bauernhöfen (7) sowie drei Campingplätze und der städtische Wohnmobilstellplatz an der Kemptener Straße vertreten. Ebenso dabei ist auch Center Parcs Park Allgäu als größter Übernachtungsbetrieb mit mehr als 5000 Betten.

Die wichtigsten Urlaubsthemen der Region, das Wandern und das Radfahren, werden im Heft ausführlich behandelt. So werden die „Wandertrilogie Allgäu“ und die „Radrunde Allgäu“ vorgestellt, einer weiteren Seite findet die neue „RadReiseRegion Naturschatzkammern im Württembergischen Allgäu“ ihren Platz. Im Unterkunftsverzeichnis ist über Qualitätssiegel erkennbar, welche Betriebe sich ganz besonders für Wanderer und Radfahrer eignen.

Die coronabedingten Maßnahmen treffen derzeit auch den Tourismus hart. Julia Panzram, Leiterin der Touristinfo, zeigt sich für den kommenden Sommer jedoch zuversichtlich: „Die kurzzeitigen Lockerungen im vergangenen Jahr haben uns gezeigt, dass die meisten Menschen nicht auf ihren Urlaub verzichten möchten und reisen, sobald es die Umstände zulassen. Besonders das Allgäu kristallisierte sich als sehr beliebtes Urlaubziel heraus. Wir gehen deshalb stark davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder viele Urlauber zu uns ziehen wird“.

Das druckfrische Heft ist kostenfrei in der Touristinfo im Gotischen Haus (Marktstraße 32) und in der Touristinfo Center Parcs Park Allgäu erhältlich. Urlauber können sich das Gastgeberverzeichnis kostenfrei zuschicken lassen und bequem von Zuhause aus durchstöbern. Und unter www.leutkirch.de/gastgeber kann das Gastgeberverzeichnis im Internet heruntergeladen oder online geblättert werden.