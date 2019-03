Alle jagen den SV Waltershofen

Nach viermonatiger Winterpause rollt in der Fußball-Kreisliga B VI ab kommenden Sonntag wieder der Ball.

Der SV Waltershofen sammelte als ungeschlagener Tabellenführer 35 von 39 möglichen Punkten und kassierte erst neun Gegentore. Obwohl der Vorsprung auf den ersten Verfolger TSV Stiefenhofen bereits acht Punkte beträgt, alle Winter-Testspiele gewonnen wurden und die Stimmung im Team entsprechend gut ist, fällt es Trainer Bastian Plocher schwer, die Favoritenrolle anzunehmen, zumal sein Team gegen Ende der Hinrunde das Glück „wirklich arg strapaziert“ habe. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber wir sind noch lange nicht durch.“ Plocher verweist auf das anspruchsvolle Auftaktprogramm gegen Haslach (Hinspiel 4:0), Opfenbach, Arnach und Amtzell. „Wenn wir da gut durchkommen, dann ist einiges möglich.“ Verstärkung bekam der SVW-Kader durch Tom Horoba aus der eigenen Jugend.

Absteiger SV Amtzell liegt als Dritter bei nur noch elf ausstehenden Spielen neun Punkte hinter Waltershofen. Als gering schätzt SVA-Trainer Andreas Müller deshalb die Chance ein, Platz eins noch einmal angreifen zu können. „Waltershofen ist zu stark, die haben das bis jetzt gut gemacht. Mit zwei Unentschieden als einzigen Punktverlusten sind sie wirklich verdient ganz vorne.“ Für sein Team werde es darum gehen, sich im Kampf um Platz zwei insbesondere gegen den Mitabsteiger aus Stiefenhofen und den FC Wuchzenhofen durchzusetzen. Mit Felix Gaus und Moritz Brunold kehren zwei Spieler in den Kader zurück, die zuletzt studienbedingt nicht zur Verfügung standen. Darüber hinaus ist Julian Müller nach seiner Knieverletzung wieder fit. Ein Vorbereitungs-Highlight gelang dem SVA beim 2:1-Auswärtserfolg gegen den Bezirksligisten FC Isny. Am Sonntag will Müller den Heimvorteil des großen Spielfelds dazu nutzen, der SGM Herlazhofen/Friesenhofen (Hinspiel 3:2) die eigene Spielweise aufzudrängen und mit einem Sieg in die Restsaison zu starten.

Der FC Wuchzenhofen belegt aktuell Platz vier. „Das ist traumhaft, wie wir stehen“, schwärmt Trainer Erwin Mayer angesichts von nur zwei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. „Wir freuen uns auf die Rückrunde und wollen angreifen.“ Erstes Ziel sei es aber, den vierten Rang zu verteidigen, der am Saisonende die beste Platzierung der Vereinsgeschichte bedeuten würde. Mayer hält es durchaus für möglich, dass insbesondere der SV Amtzell den Waltershofenern noch einmal gefährlich werden könnte. „Auch die werden irgendwann einen Hänger bekommen“, ist er überzeugt. Während die Wuchzenhofener keinen Abgang zu verzeichnen hatten, stieß vom SV Arnach Torhüter Sascha Parmarkovic hinzu. Zum Auftakt am Sonntag um 17 Uhr geht es für den FCW auf dem Kunstrasenplatz in Isny gegen Schlusslicht Kleinhaslacher SC, der im Nachholspiel Ende November laut Mayer „mit Ach und Krach“ mit 2:1 bezwungen werden konnte.

Zwei schwere Brocken

Der SV Haslach hat als Fünfter nur vier Punkte Rückstand auf Platz zwei. Zum Wiederbeginn bekommt es der Wangener Ortsteilverein direkt mit zwei äußerst schweren Brocken zu tun: Jeweils zu Hause geht es gegen Waltershofen und Amtzell, denen SVH-Trainer Frank Trautwein gleich ordentlich in die Suppe spucken möchte. „Natürlich wäre es toll für uns, wenn wir dem Ersten und dem Dritten gleich ein Beinchen stellen könnten. Unser Ziel wird sein, Waltershofen die erste Niederlage beizubringen.“ Am Saisonende wäre der Trainer zufrieden, wenn seine junge Mannschaft, die in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge verzeichnete, „Platz drei bis sechs“ erreicht. Wie sein Wuchzenhofener Trainerkollege hält es auch Trautwein für möglich, dass Amtzell und auch Stiefenhofen noch einmal ins Meisterschaftsrennen eingreifen können, „wenn Waltershofen Punkte auf der Strecke lässt“.