Alle dürfen sehen, was sie wollen

Was der Vorarlberger Künstler Lorenz Helfer unter „Beziehungsporträts“ versteht, lässt sich in seiner aktuellen Ausstellung in der Galerie im Gotischen Haus nachvollziehen. Ihm ist dabei ein eher intuitiver Zugang zu eigen, als dass die Bilder einer gängigen Vorstellung entsprächen. Im Rahmen der Eröffnung am Freitagabend mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und Otto Schöllhorn vom Galeriekreis Leutkirch sprach Lorenz Helfer selbst über sein Werk.

Ein menschliches Paar, ob Frau oder Mann, ist ineinander verschlungen und doch wieder nicht. Es scheint zu stürzen, zu fallen, aber irgendwie doch auch zu schweben. Die überlangen Arme fallen sofort auf. Ihr in sich Verdreht sein, das einem Zeitraffer in der Luft gleicht, gibt weitere Rätsel auf. „Alkoholikerbild“ titelt das mittelgroße, in Öl auf Leinwand gemalte Format. Dunkeltonige Körper sind vor ein in gelben und türkisblauen Tönen leuchtendes Umfeld einer abstrahierten Landschaft gesetzt.

Hans-Jörg Henle verwies auf die engen Beziehungen zwischen dem Allgäu und Vorarlberg und gratulierte dem Galeriekreis zum Mut, erneut mit einer Ausstellung ins Gotische Haus zu gehen. Was angesichts der bestehenden Wandflächen viel Fingerspitzengefühl bei der Platzierung von Bildern erfordere. So sind einige Werke freihängend im Raum installiert. Ein anderes – „Landschaft mit Affe“ – zieht sich in Gestalt einer zwölf Meter langen Papierbahn quer durch den Raum. Zu belebenden Klangcollagen des Kißlegger Posaunisten Michael Huber ging Otto Schöllhorn auf die Biografie des 1984 in Hohenems geborenen Lorenz Helfer ein. Als Sohn von Monika Helfer und Michael Köhlmeier stammt er aus einer Literatenfamilie. 2007 hat er sein Malereistudium an der Universität für Angewandte Kunst in Wien abgeschlossen und war anschließend zu Arbeitsaufenthalten in Italien, Portugal und Spanien.

„Während ich male, kommen die Bilder zu mir“

Ein eigenwilliger Text aus Helfers Feder, den Schöllhorn vorlas, vermittelte Einblicke in dessen Tun. Darin geht es um obskure Gestalten, die in sein Atelier eindringen und sich auf die Leinwand drängen. Freunde seien das, die sich besaufen, sich anschreien und voller Leidenschaft übereinander herfallen. Tiere tauchen auf. Menschen mit vier Beinen. Helfer setzt der Anatomie keine Grenzen und baut seine Rahmen um sie herum. „Ob sie sich befreien können? Ich werde es morgen wissen“, lauten die Schlusszeilen.

Genauso geben sich seine Bilder – rätselhaft, obskur und entgegen vorgefasster Meinungen verunsichern sie. „Der Text bin ich. Während ich male, kommen die Bilder zu mir. Alles ist sehr intuitiv“, verriet er den Vernissage-Gästen in seiner Einführung. Eine Malsession dauere sechs bis acht Stunden. Davon das richtige Malen aber nur eine Dreiviertelstunde. Die andere Zeit starre er auf das, was er gemalt habe. Auf die überlangen Arme, die oft als Erstes ihren Platz auf der Leinwand finden. Weit ausholende Linien, die sich begegnen. Mal zärtlich, mal aggressiv. Das gefalle ihm gut, und von dort ausgehend entwickelt sich das Bild weiter. Ohne Vorzeichnungen. Ihm gehe es um den Prozess des Malens, den er nicht voraussehen könne. Daher seien von ihm auch keine verbindlichen Interpretationen zu erwarten.

Der Fantasie freien Lauf lassen

„Der Künstler hat nicht die Deutungshoheit“, lautet sein Credo. Alles sei legitim. Alle dürfen sehen, was sie wollen. In „Figur im Freien“, die zwischen Mensch und Tier oszilliert. In „Schaf“, das einen halb liegend, halb sitzend auf einem roten Kissen mit vernebeltem Blick an-glotzt. Die „banalen“ Titel sind gewollt und lassen der Fantasie freien Lauf. In „Stillleben im Freien“ oder „Aufräumen“ bei der Verortung von Gegenständlichem, das sich nicht als solches zu erkennen gibt.

Skizzenhaft und gestisch fühlt sich Helfers Malerei an. Stofflich mit Blick auf „Paar mit Tuch“, das einem Tierfell gleichkommt. Oder „Mann unter Bäumen“ als ein Beispiel mehr, in dem sich die Beziehung zwischen Mensch und Natur deutlich abzeichnet. Es ist die Gratwanderung zwischen Bedrohtheit und Zartheit, der sich der Betrachter gegenüber sieht. Sehr eindrücklich im Falle der vier Lichtboxen „Boatpeople“, die in Öl auf Glas das tragische Schicksal von Geflüchteten beleuchten. Das in einer warmtonigen Malweise, die an die sinnliche Stofflichkeit eines Velázquez oder Tizian erinnert. Ein scharfer Kontrast.

Helfer nimmt einen „fast romantischen Zugang zur Malerei“ für sich in Anspruch. Das widerspiegelt seine Ausstellung in neuartigen ungewohnten Bildern.