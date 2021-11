Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde am Freitag kurz vor Mitternacht ein 51 Jahre alter Autofahrer in der Leutkircher Hermann-Neuner-Straße kontrolliert, berichtet die Polizei. Nachdem der Alkohol-Test einen Wert von über zwei Promille ergab, wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, so die Polizei.