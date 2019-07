Alexander Härdtner setzt sich auf der Zielgeraden durch

Wer sich am frühen Sonntagmorgen als Teilnehmer oder als Helfer auf den Weg nach Leutkirch zum Internationalen Allgäu-Volkslauf machte, musste mit dem Schlimmsten rechnen. Das Handy vermeldete eine Unwetterwarnung und vor der Tür schüttete es wie aus Eimern. Gott sei Dank hatte Petrus ein Einsehen: Beim Start des Hauptlaufes tröpfelte es nur noch leicht und eine gute halbe Stunde später beim Zieleinlauf schien sogar schon wieder die Sonne. Da auch bei der Organisation von Zeitnahme bis Urkundendruck alles reibungslos klappte, war auch die 49. Auflage des Volkslaufs um den Pokal der „Schwäbischen Zeitung“ ein voller Erfolg.

Der erste Start des Tages über fünf Kilometer erfolgte pünktlich. Die beste Zeit erzielte der Jugendliche Tim Paitz vom WSV Isny in 19:28 Minuten. Bei den Frauen gewann Margarete Kohler von der SG Niederwangen in 23:52 Minuten. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer gab es dieses Mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches erst auf der Zielgeraden entschieden wurde. Alexander Härdtner von der TSG Ehingen gewann in 36:59 Minuten. Nur vier Sekunden langsamer war Marc Burgardt vom Sport Haschko Team. Bei den Damen konnte Anja Gruber von der Skiläuferzunft Leutkirch ihren Vorjahressieg in 41:13 Minuten wiederholen. Zweite wurde Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen in 42:15 Minuten. Wer es gemütlicher wollte, konnte die Fünf-Kilometer-Runde auch im Nordic Walking zurücklegen.

Traditionell ermittelt die Leichtathletik-Abteilung der TSG Leutkirch ihre Stadtmeister im Rahmen des Volkslaufs. Bei den Erwachsenen sicherten sich Gernot Kopp und Anja Gruber diesen Titel. Bei den Jugendlichen gewannen Marvin Lang und Emma Hutter.

Die Tagesbestzeit bei den Schülern über 700 Meter erzielte Timo Fink vom TSV Stiefenhofen in 2:03 Minuten. Bei den Mädchen war Maya Kempe vom SV Aichstetten mit 2:13 Minuten die Schnellste. Über 1400 Meter erzielte Florian Binder vom SC Unterzeil in 4:16 Minuten die Tagesbestzeit. Bei den Mädchen gelang dies Sabrina Bühler vom SV Aichstetten in 4:25 Minuten. Abschließend durften die Bambinis der Jahrgänge 2012 und jünger über 500 Meter ihr Talent unter Beweis stellen. Obwohl bei diesem Rennen keine Zeitnahme erfolgte, waren die Jüngsten mit Feuereifer bei der Sache und freuten sich über zwei kleine Geschenke und eine Finisher-Urkunde.