Akustischer Liedermacherabend findet in Urlau statt

Erstmals findet am kommenden Samstag, 15. August, im Historischen Dorfgasthof Hirsch in Urlau eine Ausgabe der Konzertreihe Singer-Songwriter-Night statt. Sechs Musiker wollen an diesem Abend handgemachte Songs vorstellen.

Weil die Sechs unterschiedliche musikalische Hintergründe haben, erwarte die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm. Auf der Bühne stehen: Die Liedermacherin Katrin Lanz mit ihrer eigenwilligen Art zu singen.Der Musiker Kaan Kara aus Bad Wurzach er ist Musicaldarsteller, Dirigent, Sänger und Multiinstrumentalist.

Die Allgäuer Künstlerin „La Nomi“ ist eine Weltenbummlerin. Zuhause ist sie in Deutschland, Jamaica, Frankreich und Schweden. Bei ihrem Auftritt in Urlau wird sie auch einige französische Stücke spielen. Aktuell arbeite sie an ihrem ersten Album.

Vielfältig ist das Repertoire von Fabian Mroz aus dem Allgäu: Straßenmusiker, Liedermacher, und Arrangeur von Klassikern aus dem Rock’n Roll der 1970er- und 1980er-Jahre.

Die zwei Allgäuer Musiker Marlene & Stefan Fuchs spielen Gitarre und Cello und schreiben ihre Songs selbst. Stilistisch lehnt sich das, was sie machen an Irish Folk an. Boone & Nhu spielen Coverversionen und gefühlvolle, eigene Songs auf Deutsch, Englisch oder Vietnamesisch.

Einlass zum Liedermacherabend ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Hutspende für die Musiker wird gebeten. Eine Tischreservierung ist vorab notwendig.