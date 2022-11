Aktionswoche an der Otl-Aicher-Realschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der vergangenen Woche fand an der Otl-Aicher-Realschule die alljährliche Aktionswoche statt. Während die Klassen 9 ihr Betriebspraktikum absolvierten, hatten die Schülerinnen und Schüler der übrigen Jahrgangsstufen die Möglichkeit, an Präventionsangeboten und Exkursionen teilzunehmen. Statt regulärem Unterricht gab es ein vielfältiges Angebot mit kreativen Ideen aus den Reihen des Kollegiums sowie Referenten von auswärts.

Die Palette reichte von einem Theaterbesuch, über Ausflüge zum Bouldern und auf die Waldburg, über die Besichtigung der Kläranlage, bis hin zu Gastvorträgen, beispielsweise des Kinderhospiz Bad Grönenbach oder der Polizei.