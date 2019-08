Aktionstage zum Schuljahresende

Schüler und Lehrer der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch (GSS) haben mit drei Aktionstagen das Schuljahr ausklingen lassen. Wie die Pressebeauftragte der GSS weiter mitteilt, schloss sich an einen Präventions- sowie einen Sport- und Gesundheitstag am letzten Schultag ein Schulfrühstück für die noch an der Schule verbliebene Schülerschaft an.

Die Aktionstage starteten demnach am Mittwoch mit dem Präventionstag, bei dem zum zweiten Mal in diesem Jahr die Theatergruppe „Bühnengold“ aus Berlin in der GSS gastierte. Aufgrund der positiven Resonanz präsentierte die Theatergruppe ein weiteres Mal ihr Stück „(no) welcome – Germany first“, das unter anderem Identitätsfragen junger Menschen thematisiert. Des Weiteren gaben die Schauspieler von „Bühnengold“ in einer zweiten Vorstellung ein weiteres Theaterstück aus ihrem Repertoire zum Besten: „Klick & Kill“ – ein Bühnenwerk, das die Themen Cybermobbing und Datenschutz in den Fokus rückt. Im Anschluss diskutierten die Schauspieler mit den Schülern die Themen. Zusätzlich zur Theaterformation „Bühnengold“ war auch die Caritas-Beratungsstelle geladen, die nachfolgend über die Suchtberatung sowie die psychologische Familien- und Lebensberatung unterrichtete. Den Bereich der Suchtberatung stellte hierbei Christian Sauter vor, der über Süchte im Allgemeinen, suchtbringende Substanzen und Hilfsangebote informierte. Ramona Wiest erteilte Auskunft zum Thema Familien- und Lebensberatung und stellte in diesem Zusammenhang die Beratungsstelle am Leutkircher Marienplatz mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten vor.

Sportlich und flott

Sportlich und flott ging es dann laut GSS-Mitteilung sowohl für Schüler als auch für Lehrer am Donnerstag mit dem Sport- und Gesundheitstag weiter. Es wurden etliche Turniere in den Sportarten Fußball, Volleyball und Völkerball, an denen sich Schüler- und Lehrermannschaften beteiligten, ausgetragen. Erwähnenswert bleibt noch, dass der Sieg bei diesem Sportwettbewerb nicht ausschlaggebend war. Am Ende wurde nämlich derjenigen Mannschaft, die sich gemäß einer Abstimmung aller Teams besonders fair und regelgemäß verhalten hatte, ein Fair-Play-Pokal überreicht. Außerdem spielten an diesem zweiten Projekttag die Themen Blutkrebs und Knochenmarkspende eine wichtige Rolle. Bei Vertretern der DKMS konnten sich Schüler und Lehrer typisieren und sich als Stammzellenspender registrieren lassen.

Wesentlich ruhiger nahm der Freitag schließlich seinen Anfang. Bei einem großen Schulfrühstück im Pausenhof der GSS hatten Schüler und Lehrer nochmals Gelegenheit, sich mittels intensiver Gespräche an das vergangene Schuljahr mit all seinen Eindrücken zu erinnern. Die SMV versorgte die Anwesenden mit Kaffee, Brezeln und frischgebackenen Waffeln. Den Abschluss des Schulfrühstücks bildete dann die Verleihung des Sozialpreises durch den Förderverein. Letzteren erhielt in diesem Jahr der Schüler Lucas Schoder aus der Klasse TGI12 für sein außergewöhnliches Engagement in der SMV. Mit der Zeugnisübergabe in den Klassenzimmern ging der letzte Schultag schließlich zu Ende, heißt es abschließend.