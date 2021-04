Aktion „Schreib' mal wieder“ verschenkt Postkarten

Es ist April, und noch immer ist keine Entspannung der Corona-Pandemie in Sicht. Stattdessen steckt Deutschland in einer dritten Welle. Angesichts der Sehnsucht vieler Menschen nach Kontakten hat die Partnerschaft für Demokratie in Leutkirch, Aichstetten und Aitrach die Aktion „Schreib' mal wieder“ ins Leben gerufen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

In der kommenden Woche können überall da, wo es Postkarten mit lokalen Ansichten zu kaufen gibt, genau diese Postkarten kostenlos mitgenommen werden. Bezahlt werden sie über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Zusätzlich bekommen die jeweils ersten zehn Personen unter 27 Jahren noch eine Briefmarke dazu.

„Wir können echt froh sein, dass uns in dieser Pandemie all die Dinge wie Telefon und Messenger zur Verfügung stehen“, wird Maria Hönig zitiert. Sie koordiniert die Partnerschaft für Demokratie. „Aber eine Postkarte aus dem Briefkasten zu holen, in der Hand zu halten und vielleicht an den Kühlschrank zu hängen, ist trotzdem nochmal was anderes. Handgeschriebenes ist viel persönlicher.“ Sie hofft, dass viele Menschen das Angebot annehmen und Postkarten nach nah und fern verschicken.

Folgende Geschäfte nehmen an der Aktion teil: Bäckerei Motz in Herlazhofen, Edeka Knestele in Aitrach, Stadtbuchhandlung Leutkirch, Touristinfo Leutkirch, Käse-Ecke Leutkirch in der Lammgasse.

Der Aktionszeitraum ist vom 26. bis 30. April 2021.

Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.