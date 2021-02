Aktion „One Billio Rising“: Statt Tanz ist in Leutkirch eine Fotocollage geplant

Normalerweise füllen jährlich am 14. Februar hunderte Schülerinnen und Schüler den Leutkircher Kornhausplatz und tanzen anlässlich des Aktionstages One Billion Rising (OBR) gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Dieses Jahr fällt der gemeinsame Tanz coronabedingt aus. Doch ist für ein Alternativprogramm gesorgt, wie die Stiftung St. Anna mitteilt.

Das OBR-Organisationsteam, bestehend aus Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, „Demokratie leben!“ sowie den Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragten der Gemeinden Leutkirch, Aichstetten und Aitrach, hat sich etwas einfallen lassen. Wer gern tanzt und sich solidarisch zeigen möchte, ist aufgerufen, ein Foto von sich in einer Tanzpose einzuschicken. Daraus soll eine Collage entstehen, die öffentlich präsentiert wird.

Darüber hinaus sind laut Mitteilung an den einzelnen Schulen über das Jahr hinweg verschiedene Aktionen geplant, die die Kinder stärken sollen. Denn wer innerlich stark ist, traue sich eher zu, einen Vorfall zu melden. Und wer für das Thema sensibilisiert ist, schreitet im Zweifel eher ein, wenn etwas geschieht.

Fotos sollen bis zum Weltfrauentag am 8. März an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: maria.hoenig@stiftung-st-anna.de. Mit dem Senden wird automatisch das Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben. Die einzelnen Fotos werden sehr klein dargestellt.