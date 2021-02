Aktion „Leutkirch fastet fürs Klima“ startet am 24. Februar

Anlässlich der bevorstehenden Fastenzeit haben Vertreter der Stadt Leutkirch, der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, des Kinder- und Familienzentrums St. Vincenz, der Fridays-for-Future-Bewegung Leutkirch und des Leutkircher Jugendhauses Leutkirch die Aktion „Leutkirch fastet fürs Klima“ ins Leben gerufen. Laut Mitteilung startet sie am 24. Februar mit dem ersten Impuls und endet mit dem Osterwochenende am 4. April.

Die Aktion richtet sich an Schulklassen, Familien, Gruppen und auch Einzelpersonen, die gerade während des Lockdowns, die Fastenzeit bewusst gestalten wollen. Durch die Corona-Krise seien viele bedeutende Themen in den Hintergrund geraten. So etwa die weltweite Klimakrise, die selbst vor dem Covid-19-Virus keinen Halt macht, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Mit der Klimafasten-Aktion wollen die Kooperationspartner auf eine bessere Klimagerechtigkeit aufmerksam machen.

Wer sich beim Klimafasten anmeldet, erhält jede Woche einen Impuls per E-Mail zugeschickt, der dann innerhalb einer Woche umzusetzen ist und kompatibel mit den aktuellen Corona-Verordnungen sein soll. Anmeldungen können unter Angabe des Namens oder der Gruppe per E-Mail an klimafasten@leutkirch.de gesendet werden.