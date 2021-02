Aktion „Blühender Landkreis“ beginnt erfolgreich

Auch in diesem Jahr erfreut sich die Aktion „Blühender Landkreis Ravensburg“ einer gewaltigen Nachfrage, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Die von der elobau-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ravensburg entwickelte Aktion biete interessierten Bürgerinnen und Bürgern kostenfreies Saatgut für den heimischen Garten an.

Bereits knapp 4000 Bestellungen

Die Aktion läuft seit dem 1. Februar. Es sind bereits knapp 4000 Bestellungen beim Organisationsteam eingegangen. „Wir freuen uns natürlich, dass so viele Menschen bereit sind, mit etwas Mühe und Arbeit im Garten ein blühendes Insektenparadies zu schaffen“, sagt Peter Aulmann erfreut, Vorstand der elobau-Stiftung. Es bleibe aber auch in diesem Jahr längst nicht nur bei der Verteilung von Saatgut.

Ein Veranstaltungsprogramm mit geführten Kräuterwanderungen, Vortragsabenden, einem mehrtägigen Blühbotschafterkurs und einem Malwettbewerb für Kinder wird über das gesamte Jahr hinweg an verschiedenen Orten im Landkreis Spannendes und Wissenswertes rund um das Thema Biodiversität anbieten. Maßgeblich geplant hat das Rahmenprogramm Moritz Ott, Manager der Biodiversitätsstrategie des Landkreises, der auch die Blühmischungen zusammengestellt hat. „Bei der Auswahl der Saatgutmischungen legen wir allergrößten Wert darauf, dass ausschließlich heimische Arten enthalten sind, die in unsere Region und in den Lebensraum passen“, erläutert Ott.

Kurzfristige Anmeldung möglich

Am Donnerstag, 18. Februar, wird es um 19 Uhr ein einstündiges Webinar zum Auftakt der diesjährigen Blühaktion geben. Eine Stunde mit vielen Informationen und Gästen haben die Organisatoren laut Mitteilung vor. „Wir freuen uns auf den Termin, für den sich bis heute die unglaubliche Zahl von über 500 Personen registriert hat, zeigt sich Aulmann gespannt. Anmeldungen sind bis kurz vor Beginn noch möglich.

Alle Informationen zur Kampagne, Bestellmöglichkeit und Anmeldung zu den Vortragsabenden gibt es online unter www.bluehender-landkreis.org