Aitrach meldet vier positive Befunde

(sl) - Die Zahl an positiven Befunden bei Tests auf das neue Coronavirus ist im Landkreis Ravensburg in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Doch nahm sie mit einem Plus von 66 seit vergangenem Freitag nicht so stark zu wie zuletzt. Und so bleibt der Landkreis weiterhin knapp unter dem sogenannten Inzidenzwert von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner.

Als seit Freitag wieder genesen meldet die Stabsstelle des Landratsamts 21 Personen, sodass insgesamt derzeit 281 erkrankte Menschen gelistet werden. Seit Beginn der Statistik im Frühjahr wurden 1166 positive Befunde registriert. Sieben Menschen starben.

Relativ viele Neuinfektionen seit Freitag meldet die Gemeinde Aitrach mit vier Fällen. Bislang hatte es dort seit dem Frühjahr lediglich acht Fälle gegeben. Je drei positive Befunde gab es in Bad Wurzach und Isny, zwei in Leutkirch. Gleichzeitig gelten drei Personen in Leutkirch sowie je eine in Aitrach und Bad Wurzach als wieder genesen.

Die meisten Neuinfektionen im Kreisgebiet innerhalb der vergangenen Tage meldet Wangen mit 15 Personen. In Ravensburg sind es acht Menschen.