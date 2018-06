AfD-Publikation entsetzt die Neffen der Geschwister Scholl

Christoph Probst, Hans Scholl und Sophie Scholl sind am 22. Februar 1943 im Gefängnis München-Stadelheim von den Nazis ermordet worden. Vier Neffen der Geschwister Scholl, darunter Julian Aicher, der in der Rotismühle bei Hofs lebt, nehmen in einer Erklärung zu dem Todestag Stellung dazu, dass die AfD zuletzt versucht habe, auch Äußerungen Sophie Scholls in Erklärungen zum Thema zu machen.

„Sophie Scholl würde AfD wählen.“ So lautete ein Werbespruch, der vorübergehend im Internet als Mitteilung des AfD-Kreisverbands Nürnberg Süd/Schwabach stand. Zwar hat sich dieser Kreisverband nach Darstellung Julian Aichers von der Veröffentlichung distanziert. Da sich jedoch auch die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Beatrix von Storch öffentlich schon auf Sophie Scholl (1921 bis 1943) bezogen habe, betonen vier Neffen der am 22. Februar 1943 hingerichteten Widerstandskämpferin gegen die Nazi-Diktatur: „Sophie Scholl kann keine Partei wählen. Und auch nicht für einzelne Parteien sprechen. Denn Sophie Scholl ist seit 1943 tot. Hingerichtet von Leuten, die heute in der AfD wieder Nachahmer finden. Also im Auftrag von Rechtsradikalen.“ So heißt es in der Klarstellung der Neffen von Hans und Sophie Scholl. Manuel Aicher und Julian Aicher, Martin Hartnagel und Thomas Hartnagel haben diese publiziert.

„Dass sich ausgerechnet eine Partei, in der Nazi-Begriffe Applaus finden, Sophie Scholl vereinnahmen möchte, indem einzelne Sätze aus Flugblättern völlig aus ihrem Zusammenhang gerissen werden, empfinden wir als unverschämt und als eine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Hier werden die Dinge vollkommen auf den Kopf gestellt“, erklären die genannten Söhne und Neffen von Inge Aicher-Scholl (1917 bis 1998), der Verfasserin des Buchs „Die Weiße Rose“ und ältesten Schwester von Hans und Sophie Scholl, in ihrer Erklärung, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Die vier Scholl-Neffen betonen, unzählige Gespräche mit Leuten, die Sophie Scholl noch persönlich kannten, würden eindeutig bestätigen, dass Sophie Scholl sich „niemals als Werbefigur für Rechtsradikale zur Verfügung gestellt hätte“.